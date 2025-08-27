Рублёв «бьёт» американца и friendly fire от Мирры: экспресс на US Open

Сегодня, 27 августа, в США пройдут матчи US Open — 2025. Разумеется, следим за российскими спортсменами. Выбрали для вас самые интересные встречи, сделали прогнозы и собрали экспресс.

Прогноз на матч Тристан Бойер — Андрей Рублёв

Рублёв идёт по плану. В первом круге спокойно разобрал Дино Прижмича (6:4, 6:4, 6:4) — держал ровный темп, подавал надёжно, без лишних качелей. На североамериканском харде форма неплохая. В Цинциннати россиянин упёрся в Алькараса в четвертьфинале и уступил со счётом 3:6, 6:4, 5:7. Интенсивность и качество ударов у него есть.

Тристан Бойер получил уайлд-кард и отлично стартовал, разобрав Джеймса Дакворта – 6:3, 7:5, 6:4, но уровень соперника был, конечно, иной. В сезоне цифры куда скромнее: 113-е место в рейтинге, в среднем 4,4 эйса за матч. В затяжных обменах скорость и плотность ударов Рублёва должны зарешать.

Прогноз по игре: преимущество Рублёва в темпе и качестве приёма должно быстро снимать угрозы на подаче Бойера. На длинной дистанции американцу может не хватить стабильности. Рублёв победит, а матч не дойдёт до четвёртого сета. В качестве ставки можно взять ТМ 3.5 сета или П2 + ТМ 36.5 гейма.

Прогноз на матч Анастасия Потапова — Мирра Андреева

Мирра Андреева на старте выглядит мощно. Выписала «баранку» Алисии Паркс — 6:0, 6:1. Причём без единого брейк-пойнта у соперницы, 6 из 10 реализованных брейков и 69% всех розыгрышей оставив за собой. Чистая и агрессивная игра на приёме и стабильная подача — залог успеха для россиянки.

Анастасия Потапова прошла Чжу Линь – 6:4, 4:6, 6:2, но настораживают 10 двойных и лишь 48,7% попадания первой. Под давлением ошибки на подаче возвращаются. Накануне US Open были и ранние вылеты – от Ивы Йович в Кливленде. Это делает её уязвимой перед темпом Мирры.

Андреева должна диктовать обмены и забирать короткие геймы на чужой подаче — у неё сейчас и более высокий потолок при розыгрыше, и чище структура очков. Ставки: победа Андреевой со счётом 2:0 по сетам или с форой (-5.5) по геймам. К слову, точно такой же результат был в последнем очном матче соперниц в 2023 году.

Экспресс на Открытый чемпионат США 27 августа 2025 года

Рублёв обыграет Бойера + тотал меньше 36.5 гейма за 1.84. Ставка 2: Мирра Андреева обыграет Потапову с форой (-5.5) за 1.95.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.95 = 3.58.