Украинские клубы в еврокубках: экспресс на футбол

Сегодня, 28 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф квалификации в Лиге Европы и Лиге конференций. Пока что на выход в общий этап соревнований претендуют несколько украинских клубов, но у некоторых шансов практически нет.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» из Тель-Авива обыграл киевское «Динамо» в первом матче – 3:1. Обвинить в поражении можно защитника Константина Вивчаренко, которого удалили в начале второго тайма. К тому моменту счёт был 1:1, но, оставшись в меньшинстве, украинский клуб пропустил ещё два мяча.

«Маккаби» чувствовал себя комфортно в первом матче в Сербии. Главный тренер Жарко Лазетич побывал на родине, как и несколько игроков его состава. Кристиян Белич даже отметился результативной передачей. Автором дубля стал 30-летний израильтянин Дор Перец — один из лучших бомбардиров клуба.

Поставим на то, что украинская команда выиграет в основное время, однако не пройдёт дальше. Если в Сербии было проще «Маккаби», то в Польше комфортнее будет «Динамо». Основная задача киевлян не просто выращивать свои таланты, но и выгодно их продавать. А как это сделать без участия в еврокубках? Выиграть они смогут, однако, скорее всего, с разницей в один мяч.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Полесье»

Никто и не сомневался в успехе «Фиорентины» в первом матче с «Полесье». Итальянцы выиграли с крупным счётом – 3:0, но по факту могли забивать больше. Стефано Пиоли устанавливает свои порядки, требует от футболистов играть гораздо агрессивнее в атаке. Возможно, именно эта перестройка влияет на большое количество ошибок в обороне.

«Полесье» второй сезон подряд пытается пробиться в Лигу конференций. Далеко не эталон стабильности, а большинство результатов добывается за счёт характера и импровизации отдельных футболистов. Сейчас же совсем другой уровень. Состав команды из Житомира дешевле почти в 12 раз, чем состав итальянской команды.

Прогнозируем победу «Фиорентины» с форой (-2.5) за 2.40. Стефано Пиоли будет требовать от своих подопечных острее играть в нападении. Реализация отличная — четыре удара в створ в двух матчах нового сезона и столько же голов. Остаётся чаще создавать моменты. «Полесье» попытается что-то предпринять, однако каждое продвижение вперёд может привести к ответной атаке.

Прогноз на матч «Серветт» — «Шахтёр»

«Шахтёр» сыграл вничью с «Серветтом» (1:1) в первом матче. Украинские бразильцы испытали огромные трудности со вскрытием не самой надёжной обороны швейцарской команды. 23 удара, шесть из которых пришлись в створ, но только один забитый мяч. У соперника реализация куда лучше — два удара в створ, из которых один стал результативным.

Даже как-то странно, почему при таком мощном прессинге и с таким большим числом техничных бразильских футболистов «Шахтёр» испытал трудности с реализацией. Что-то сломалось у Арды Турана. В квалификационных раундах Лиги Европы его подопечные без проблем выбили финский «Ильвес» (6:0 и 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2 и 2:0), но проиграли греческому «Панатинаикосу» (0:0 и 0:0, 3:4 пен.). Это может говорить о том, что атака стала предсказуемой.

Предлагаем поставить на ещё одну ничью в основное время за 3.70. Гурвеннек умеет выстраивать организованную оборону. За пару недель с «Серветтом» ему удалось достичь прогресса. Арда Туран только набирается тренерского опыта, поэтому временами испытывает проблемы. Проиграть этот матч = лишиться еврокубков. Рисковать не стоит.

