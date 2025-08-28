«Локомотив» в Кубке России и US Open: экспресс на спорт

28 августа пройдут ответные матчи квалификации еврокубковых соревнований. Однако не только этим интересен четверг. В Кубке России по футболу завершается 3-й тур, а если хочется чего-то другого — уже стартовал теннисный турнир в США.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон»

«Локомотив» вошёл в конец августа на хорошем ходу. 3:2 с «Пари НН», затем — яркие 4:2 со «Спартаком». В Российской Премьер-Лиге ещё была боевая ничья 1:1 в Калининграде с местной «Балтикой». А накануне удалось забить три мяча «Ростову» — 3:3. В Кубке России же москвичи уступили ЦСКА (1:2) на выезде, но уверенно взяли три очка с «Балтикой» (2:0) дома. Структура футбола видна хорошо, моменты создаются стабильно.

«Акрон» — это организованный и цепкий соперник, каким он успел себя зарекомендовать. Однако со своими перепадами и проблемами. В Кубке России была ничья 1:1 с победой в серии пенальти (5:4) с ЦСКА, а вот в Российской Премьер-Лиге — тяжёлые 1:2 от «Оренбурга» и 1:3 в Москве от ЦСКА. При этом Артём Дзюба по-прежнему в порядке: забил армейцам и остаётся главной опцией под навес и скидку в атаке.

Контекст группы D в Кубке России подталкивает москвичей, которые лишь на третьей строчке, идти за максимумом. Домашняя победа над «Акроном» резко упростит сентябрьский расклад для команды Галактионова. И, строго говоря, все ресурсы для этого есть. Прогнозируем победу «Локомотива», но точно не всухую. Тольяттинскую команду не стоит недооценивать, да и оборона у железнодорожников не такая стабильная.

Прогноз на матч Тристан Бойер — Андрей Рублёв

Рублёв идёт по плану. В первом круге спокойно разобрал Дино Прижмича (6:4, 6:4, 6:4) — держал ровный темп, подавал надёжно, без лишних качелей. На североамериканском харде форма неплохая. В Цинциннати россиянин упёрся в Алькараса в четвертьфинале и уступил со счётом 3:6, 6:4, 5:7. Интенсивность и качество ударов у него есть.

Тристан Бойер получил уайлд-кард и отлично стартовал, разобрав Джеймса Дакворта – 6:3, 7:5, 6:4, но уровень соперника был, конечно, иной. В сезоне цифры куда скромнее: 113-е место в рейтинге, в среднем 4,4 эйса за матч. В затяжных обменах скорость и плотность ударов Рублёва должны зарешать.

Прогноз по игре: преимущество Рублёва в темпе и качестве приёма должно быстро снимать угрозы на подаче Бойера. На длинной дистанции американцу может не хватить стабильности. Рублёв победит, а матч не дойдёт до четвёртого сета. В качестве ставки можно взять ТМ 3.5 сета или П2 + ТМ 36.5 гейма.

Экспресс на спорт 28 августа 2025 года

Ставка 1: «Локомотив» обыграет «Акрон» + обе забьют за 2.90.

«Локомотив» обыграет «Акрон» + обе забьют за 2.90. Ставка 2: Рублёв обыграет Бойера + тотал меньше 36.5 гейма за 1.84.

Общий коэффициент: 2.90 х 1.84 = 5.33.