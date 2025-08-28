«Лечче» — «Милан». Массимилиано Аллегри успокоит болельщиков

29 августа 2025 года в матче 2-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. Начало — в 21:45 мск. От Массимилиано Аллегри ждут только победы, но справится ли он? Попытаемся выяснить.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лечче» — «Милан» 29 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Лечче» оценили в 3.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Милана за 6.50.

Прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Милан» (29.08.2025)

Летом «Лечче» возглавил Эусебио Ди Франческо, и пока впечатления от его работы неплохие. Новый сезон начался с нулевой ничьей в матче с «Дженоа» на выезде. Надёжно выстроенная оборона показала впечатляющий результат, но в атаке острых моментов не было. Ни одна из них не доходила до удара в створ. Причина довольно простая — в «Аталанту» ушёл лучший бомбардир Никола Крстович.

В прошлом сезоне он поучаствовал в 16 (11+5) из 27 голов клуба в Серии А. Пока его место занял взятый в аренду у «Милана» 17-летний Франческо Камарда. До матча 1-го тура «Лечче» выиграл в Кубке Италии у «Юве Стабия» (2:0), но к тому моменту Крстович ещё был с командой и открыл счёт в игре. Без него перспективы клуба в атаке очень туманны.

Пока Эусебио Ди Франческо попытается выезжать за счёт сыгранности, дисциплины и компактной защиты. Однако далеко без голов не уедешь, особенно в матчах с фаворитами. «Милан» умеет взламывать даже самую многослойную оборону, но и сам предлагает пространство под атаки соперникам. Пока это жирный минус для Массимилиано Аллегри, который возглавил команду этим летом.

Тренер с характером, большими амбициями и опытом, поэтому через время его подопечные будут показывать совершенно другой футбол. А пока сезон они начали с неожиданного поражения во встрече с «Кремонезе» (1:2). Страхиня Павлович забил единственный мяч. В атаке клуб из Милана был агрессивен, но не хватало изобретательности и остроты. 24 удара по воротам, однако всего шесть пришлись в створ.

Отсутствие Рафаэла Леау могло повлиять на реализацию. В матче Кубка Италии с «Бари» (2:0) именно он открыл счёт. Неплохой матч провёл Лука Модрич, перебравшийся в «Милан» этим летом. Состав клуба сильно изменился, и это может быть одной из причин плохого взаимодействия между футболистами. Впереди будут ещё трансферы, на которые рассчитывает сам Аллегри.

Перебор игроков, каждый из которых достоин места в стартовом составе, первое время будет вынуждать главного тренера искать разные сочетания и проводить точечную ротацию. Сейчас же нужна уверенная победа, что поможет снять нервозность.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» победит «Лечче» и не пропустит. Команда Ди Франческо не должна создать проблем обороне «россоннери». Как минимум потому, что пока нет игрока, способного забивать важные голы. Аллегри, в свою очередь, поработает над балансом между атакой и защитой. В способностях этого тренера сомневаться не приходится.

Ставка: «Милан» победит «Лечче» и не пропустит за 2.65.