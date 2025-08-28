«Ланс» — «Брест». Молодые таланты поведут Пьера Сажа к успеху в Лиге 1

29 августа 2025 года в матче 3-го тура французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Брест». Встреча состоится на стадионе «Боллар Делелис» в Лансе. Начало — в 21:45 мск. Команда Пьера Сажа почувствовала вкус побед.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ланс» — «Брест» 29 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ланса» можно с коэффициентом 1.90, а шансы «Бреста» оценили в 3.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Брест» (29.08.2025)

«Ланс» под руководством Пьера Сажа вошёл в новый сезон Лиги 1 с поражения в матче с «Лионом» (0:1). Однако уже в следующей встрече с «Гавром» реабилитировался, выиграв со счётом 2:1. Две абсолютно разные игры по содержанию и тактическим установкам тренера. В первой было много моментов, но подвела реализация, а во второй — всё наоборот: мало шансов, которые удалось эффективно использовать.

Тактическая гибкость — одна из ключевых особенностей работы Пьера Сажа. За лето состав «Ланса» сильно изменился. Руководство рассталось с большим числом ключевых игроков и вышло в плюс, подписав менее дорогих футболистов. Одного из новичков стоит отметить — это Райан Фофана. Воспитанник клуба из Ланса отметился голом в прошлой игре и должен закрепиться в стартовом составе.

Основным голкипером стал 20-летний Робин Риссер. За две встречи он сделал семь сейвов при девяти ударах в створ. Место нашлось как молодым талантам, так и опытным ветеранам. Самое главное, что выдержан правильный баланс. В межсезонье «Ланс» показал отличный футбол, в последнем товарищеском матче обыграв даже «РБ Лейпциг» (2:1).

«Брест» стартовал в новом сезоне Лиги 1 неудачно. Сначала сыграл вничью с «Лиллем» (3:3), а затем уступил «Тулузе» (0:2). Это ещё повезло, что Камори Думбия был в отличном настроении и оформил дубль в ворота «догов», а так могло быть поражение. Оборона не просто проваливается, а теряет контроль, когда соперник активно идёт в прессинг и проводит быстрые атаки. Очень плохие реакция и видение игры.

Было большой ошибкой летом отпустить Лилиана Брассье в «Ренн». Да и в атаке, несмотря на три гола «Лиллю», проблемы есть. В прошлой встрече очень сильно подвело завершение, не хватало остроты. Хотя по активности «Брест» был явно лучше соперника. Но это можно исправить по ходу сезона, ведь у Эрика Руа хватает исполнителей.

Прогнозируем победу хозяев с коэффициентом 1.90. У гостей нет замены Брассье, ничего не изменится при игре в защите, она продолжит теряться и ошибаться. Значит, у «Ланса» есть шанс добыть вторую победу в сезоне. В прошлом розыгрыше Лиги 1 команда дважды выигрывала у «Бреста» — 2:0 и 3:1. Ничего не должно помешать сделать это вновь, да ещё и при своих трибунах.

Ставка: «Ланс» победит «Брест» за 1.90.