«Валенсия» — «Хетафе». Как они это делают?

29 августа 2025 года в матче 3-го тура испанской Примеры сыграют «Валенсия» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало — в 22:30 мск. Кто идёт на взлёт, а кому суждено продолжить падение — сейчас расскажем.

Коэффициенты букмекеров на матч «Валенсия» — «Хетафе» 29 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Валенсии» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Хетафе» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Валенсии за 5.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Хетафе» (29.08.2025)

Совсем не впечатляет игра «Валенсии» в новом сезоне. Беззубая атака, хромающая дисциплина и индивидуальные ошибки футболистов в обороне привели к ничьей с «Реалом Сосьедад» (1:1) и поражению во встрече с «Осасуной» (0:1). Во втором матче команда вообще выглядела намного хуже соперника, хотя должна была играть как минимум на равных.

И проблема совсем не в тренерском штабе. Карлос Корберан неплохо делает свою работу, но ресурсов для борьбы за высокие места явно не хватает. Несмотря на это, трансферная компания «летучих мышей» получилась бедной и неэффективной. Ещё и лишились центрального защитника Кристьяна Москеры, который перебрался в «Арсенал».

Без него появились новые трудности с обороной, ведь достойной замены нет. Другой защитник Ярек Гонсёровски перебрался в ПСВ. Не забываем, что ещё и Георгий Мамардашвили вернулся из аренды в «Ливерпуль». В предстоящем матче придётся обходиться и без Хосе Луиса Гайи, удалённого в прошлой встрече. Защита «Валенсии» станет ещё более уязвимой.

«Хетафе» может послужить хорошим примером для команды Карлоса Корберана. Клуб испытывает большие проблемы с потолком зарплат и регистрацией некоторых ключевых футболистов, но даже в таком виде добывает результат. Сезон начался с двух побед — в матчах с «Сельтой» (2:0) и «Севильей» (2:1). Хосе Бордалас использовал всего лишь по одной замене в обеих встречах.

Совершенно непонятно, когда устанут его подопечные, но пока они выгрызают победы на характере, мастерстве и отличаются выносливостью. Главным героем можно смело считать пришедшего из Сегунды 20-летнего Адриана Лисо. Он стал автором трёх из четырёх забитых мячей. Другой гол забил Крисантус Уче, которого пытаются продать в АПЛ, чтобы решить финансовые проблемы.

Хотя нигериец провёл очень слабый матч с севильцами. В остальном «Хетафе» выглядит гораздо предпочтительнее, чем «Валенсия». Он уверенно пользуется проблемами других клубов и нестабильностью на старте сезона. Правильная тактика. Пока единственный пропущенный мяч — это автогол после неудачной попытки выбить мяч из собственной штрафной.

Абсолютно непонятно, что «Валенсия» может сделать, чтобы обыграть настолько крепкий и мотивированный «Хетафе». Пока футболисты не устали без замен, будут показывать максимальную самоотдачу. Предлагаем поставить на то, что «Хетафе» не проиграет, через тотал больше 1.5 мяча. Может быть как ничья 1:1, так и победа гостей 2:1.

Ставка: «Хетафе» не проиграет «Валенсии» + тотал больше 1.5 мяча за 2.90.