Первая победа Аллегри с «Миланом» в Серии А: экспресс на футбол

Сегодня, 29 августа, пройдут некоторые матчи из программы уикенда в европейском клубном футболе. Делаем прогнозы на самые интересные и собираем экспресс.

Прогноз на матч «Лечче» — «Милан»

Летом «Лечче» возглавил Эусебио Ди Франческо, и пока впечатления от его работы неплохие. Новый сезон начался с нулевой ничьей в матче с «Дженоа» на выезде. Надёжно выстроенная оборона показала впечатляющий результат, но в атаке острых моментов не было. Ни одна из них не доходила до удара в створ. Причина довольно простая — в «Аталанту» ушёл лучший бомбардир Никола Крстович.

Пока Эусебио Ди Франческо попытается выезжать за счёт сыгранности, дисциплины и компактной защиты. Однако далеко без голов не уедешь, особенно в матчах с фаворитами. «Милан» умеет взламывать даже самую многослойную оборону, но и сам предлагает пространство под атаки соперникам. Пока это жирный минус для Массимилиано Аллегри, который возглавил команду этим летом.

Тренер с характером, большими амбициями и опытом, поэтому через некоторое время его подопечные будут показывать совершенно другой футбол. Состав клуба сильно изменился, и это может быть одной из причин плохого взаимодействия между футболистами. Впереди будут ещё трансферы, на что рассчитывает сам Аллегри. Предлагаем поставить, что «Милан» победит «Лечче» и не пропустит. Команда Ди Франческо не должна создать проблем обороне «россонери». Как минимум потому, что пока нет игрока, способного забивать важные голы.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Хетафе»

Совсем не впечатляет игра «Валенсии» в новом сезоне. Беззубая атака, хромающая дисциплина и индивидуальные ошибки футболистов в обороне привели к ничьей с «Реалом Сосьедад» (1:1) и поражению во встрече с «Осасуной» (0:1). Во втором случае команда вообще выглядела намного хуже соперника, хотя должна была как минимум играть на равных.

«Хетафе» может послужить хорошим примером для команды Карлоса Корберана. Клуб испытывает большие проблемы с потолком зарплат и регистрацией некоторых ключевых футболистов, но даже в таком виде добывает отличные результаты. Сезон начался с двух побед — в матчах с «Сельтой» (2:0) и «Севильей» (2:1). Хосе Бордалас использовал всего лишь по одной замене в обеих встречах.

Абсолютно непонятно, что «Валенсия» может сделать, чтобы обыграть настолько крепкий и мотивированный «Хетафе». Пока футболисты не устали без замен, будут показывать максимальную самоотдачу. Предлагаем поставить на то, что «Хетафе» не проиграет, через тотал больше 1.5 мяча. Может быть как ничья 1:1, так и победа гостей 2:1.

Прогноз на матч «Ланс» — «Брест»

«Ланс» под руководством Пьера Сажа вошёл в новый сезон Лиги 1 с поражения в матче с «Лионом» (0:1). Однако уже в следующей встрече с «Гавром» реабилитировался, выиграв со счётом 2:1. Тактическая гибкость — одна из ключевых особенностей работы Пьера Сажа. За лето состав «Ланса» сильно изменился. Руководство рассталось с большим числом ключевых игроков и вышло в плюс, подписав менее дорогих футболистов.

«Брест» стартовал в новом сезоне Лиги 1 неудачно. Сначала сыграл вничью с «Лиллем» (3:3), а затем уступил «Тулузе» (0:2). Это ещё повезло, что Камори Думбия был в отличном настроении и оформил дубль в ворота «догов», а так могло быть поражение. Оборона не просто проваливается, а теряет контроль, когда соперник активно идёт в прессинг и проводит быстрые атаки. Очень плохие реакция и видение игры.

Прогнозируем победу хозяев с коэффициентом 1.90. У гостей нет замены Брассье, ничего не изменится при игре в защите, она продолжит теряться и ошибаться. Значит, у «Ланса» есть шанс добыть вторую победу в сезоне. В прошлом розыгрыше Лиги 1 команда дважды выигрывала у «Бреста» — 2:0 и 3:1. Ничего не должно помешать сделать это вновь, да ещё и при своих трибунах.

Экспресс на футбол 29 августа 2025 года

Ставка 1: «Милан» победит «Лечче» и не пропустит за 2.65.

«Милан» победит «Лечче» и не пропустит за 2.65. Ставка 2: «Хетафе» не проиграет «Валенсии» + тотал больше 1.5 мяча за 2.90.

«Хетафе» не проиграет «Валенсии» + тотал больше 1.5 мяча за 2.90. Ставка 3: «Ланс» победит «Брест» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.90 х 1.90 = 14.6.