«Зенит» — «Пари НН». Семак принимает эстафету от Станковича и Карпина

30 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Зенит» и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:15 мск. Сергей Семак пробудил своих подопечных. Готовы ли они к разгромной победе? Разберёмся.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Пари НН» 30 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Санкт-Петербурга. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.19, а шансы «Пари НН» оценили в 15.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу петербургского клуба за 6.00.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» (30.08.2025)

«Зенит» набирает шикарную форму после не совсем удачного старта сезона. Проиграв «Ахмату» (0:1), сине-бело-голубые разгромили в Кубке России «Рубин» (3:0), а в РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили махачкалинское «Динамо» (4:0). Минувшая кубковая встреча с «Оренбургом» и вовсе шокировала результативностью — 5:3.

Жерсон оказался обузой для клуба из Санкт-Петербурга. Сергей Семак в этих четырёх встречах только с красно-белыми выпустил его в стартовом составе. Бразилец пока не набрал форму. Зато Максим Глушенков выгрызает себе место в основе. В игре с махачкалинцами сделал 1+1, а во встрече с оренбуржцами оформил дубль и отдал голевой пас.

Разгоняется «Зенит» во многом за счёт большой конкуренции в составе. Многие ключевые игроки, которые могли бы усилить другие клубы, не получают времени в РПЛ. Зато проявляют себя в Кубке и заставляют Семака задуматься. После невзрачного старта Латышонок присел на скамейку и вышел только в прошлой кубковой встрече. Заменивший его Денис Адамов за это время оформил два «сухаря» и был неплох в игре со «Спартаком».

В планах команды из Санкт-Петербурга лёгкая прогулка. Именно так можно охарактеризовать предстоящий матч с «Пари НН», который конкретно посыпался. Только прервалась пятиматчевая серия поражений во всех турнирах и болельщики порадовались двум победам подряд, как вновь вернулись плохая игра, отсутствие реализации и образовалась огромная дыра в обороне.

Команда из Нижнего Новгорода проиграла московскому «Динамо» (0:3) в РПЛ и «Спартаку» (0:4) в Кубке России. Алексей Шпилевский не справляется, но руководство вновь выразило доверие тренерскому штабу. Им виднее. Да и соперники были слишком высокого уровня. Команду Карпина прорвало после серии неудачных выступлений, а с красно-белыми играл полурезервный состав.

Сам Шпилевский наверняка понимает, что во встречах с такими клубами его подопечные должны глубоко садиться в оборону и хотя бы за счёт этого выгрызать очки. Не получается. Да и в атаке с трудом удаётся создавать моменты. А в матче с петербуржцами не сыграет из-за перебора жёлтых карточек Хуан Босельи, автор победных мячей во встречах с «Ростовом» и махачкалинцами.

Прогнозируем, что «Зенит» забьёт больше двух мячей. Поставить на это можно с коэффициентом 1.95. Атака у Сергея Семака будет куда агрессивнее и изобретательнее, чем у Станковича и Карпина. А у «Пари НН» не будет ничего нового. Слишком тяжёлые футболисты, ноги не бегут, теряются при мощном прессинге. И это ещё не все проблемы.

Ставка: «Зенит» забьёт минимум три мяча «Пари НН» за 1.95.