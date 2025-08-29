«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Рубену Амориму не смыть позор

30 августа 2025 года в матче 3-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 17:00 мск. Все уже устали от неудач манкунианцев. Когда же это закончится?

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 30 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 1.32, а шансы «Бёрнли» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (30.08.2025)

Последние годы «Манчестер Юнайтед» играет настолько ужасно, что, казалось бы, хуже уже некуда. Оказалось – есть. В матче Кубка лиги манкунианцы уступили «Гримсби» — 2:2 (11:12 пен.). Могли проиграть и в основное время, но гол Гарри Магуайра на 89-й минуте позволил спастись. Решение выпустить Андре Онана оказалось ошибочным. Камерунец отразил всего один удар в серии пенальти.

Рубену Амориму стыдно, болельщики в гневе, а футболисты, будем надеяться, сделают хоть какие-то выводы. В АПЛ тоже всё печально. Манкунианцы стартовали с поражения в матче с «Арсеналом» (0:1), после чего сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1). Одни и те же ошибки преследуют их с прошлого сезона. Страдает завершение атак, подвоят вратари и не только.

Купленный этим летом Беньямин Шешко пока не впечатляет, однако Рубен Аморим уверен, что ему нужно время. Тоже самое касается и Матеуса Куньи, а Брайна Мбемо открыл счёт голам во встрече с «Гримсби». Возможно, стоило бы задействовать Хойлунда, но тренер от него отказался из-за возможного ухода. Бруну Фернандеш пока без голов, да ещё и не реализовал пенальти в ворота «Фулхэма».

Получается, при такой ужасной игре «МЮ» у «Бёрнли» будут шансы добыть очки? Команда Скотта Паркера в первом матче после возвращения из Чемпионшипа потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:3), но быстро реабилитировалась, выиграв у другого новичка — «Сандерленда» (2:0). В матче Кубка лиги получилось обыграть «Дерби» (2:1). Результаты явно лучше, чем у манкунианцев.

Как это обычно бывает, клуб из Бёрнли совершил много трансферов этим летом, чтобы быть готовым к конкуренции в АПЛ. Казалось бы, потребуется много времени, чтобы улучшилась сыгранность, однако Скотт Паркер справился с этой задачей быстрее. В кубковой встрече он провёл очень глубокую ротацию, выставив абсолютно другой состав. Но это не повлияло на результат.

«Бёрнли» укомплектован опытными футболистами. Основной голкипер — ветеран Мартин Дубравка, а Джош Каллен и Джейдон Энтони разгоняют атаки и стали авторами двух мячей в ворота «Сандерленда». Хотелось бы результативной игры и от форвардов, но Лайл Фостер пока не блещет, а Зиан Флемминг не так давно восстановился после травмы и только набирает форму.

Однако за счёт активности полузащитников забить «бордовые» смогут. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.95. Сыграет в воротах «Манчестер Юнайтед» Онана или Байындыр — нет разницы. Дело не только в голкиперах, но и ошибках защитников. Будут ли игроки злее после обидного поражения? Скорее всего, нет. Они выйдут на поле разбитыми.

Ставка: обе забьют за 1.95.