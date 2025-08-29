«Спартак» — «Сочи». Рано петь дифирамбы Станковичу

Победы в матчах с аутсайдерами были добыты на классе. А что будет дальше?

30 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Спартак» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18:30 мск. Болельщики красно-белых ликуют, впереди игра с ещё одним аутсайдером.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Сочи» 30 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.32, а шансы «Сочи» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу москвичей за 6.50.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (30.08.2025)

«Спартаку» поют дифирамбы, а всё благодаря победам в двух последних матчах. Чтобы вернуть любовь болельщиков и признание экспертов, было достаточно выиграть у «Рубина» (2:0) в РПЛ и разгромить «Пари НН» (4:0) в Кубке России. До этого была ничья с «Зенитом» (2:2), когда можно было побеждать. Но, даже имея численное преимущество, красно-белые умудрились пропустить.

Игра московского клуба оживилась с появлением Жедсона Фернандеша, который был признан лучшим игроком матча с петербуржцами. Очень кстати пополнил состав команды и Илья Самошников, сразу забив нижегородцам. Именно такого универсального футболиста не хватало Станковичу. Прибавил Пабло Солари, Эсекьель Барко провёл на отлично последние четыре встречи (1+1), в которых участвовал.

Но ещё не всё хорошо. Даниил Денисов не придаёт никакой уверенности команде, как и Александр Максименко, которого не критикует последнее время разве что самый ленивый эксперт. Есть за что. Манфред Угальде, будучи лучшим бомбардиром прошлого сезона РПЛ, в нынешнем не забил ни гола.

«Сочи» сохраняет стабильность, находясь на последнем месте в РПЛ и набрав всего одно очко. Такая же ситуация и в группе В Кубка России – при двух очках в активе. Ситуация патовая, но руководство не собирается увольнять Роберта Морено. Возможно, сам испанец уже и рад уйти. В прошлой кубковой встрече с «Краснодаром» (2:4) его увезли на скорой прямо во время матча. К счастью, ничего серьёзного. Пожелаем ему здоровья!

Нервы ещё понадобятся, ведь южане никак не могут найти свою игру, допускают глупые ошибки, теряются при быстрых атаках соперников. И это минимум того, в чём они плохи. Всё, чем сочинцы пока могут гордиться в РПЛ — ничьей, добытой во встрече с «Динамо» (1:1) Карпина. Последние два матча первенства проиграли — «Балтике» (0:2) и «Краснодару» (1:5).

Суммарно за три последние игры «Сочи» пропустил 11 мячей. Даже 37-летний Юрий Дюпин оказался не в силах исправить это. Но дело не в нём, а в защите, которая позволяет наносить много ударов по своим воротам. Если улучшить этот аспект, возможно, получится набирать очки. В какой-то момент кубковой встречи с краснодарцами даже казалось, что южане могут сравнять счёт.

Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Рано нахваливать Станковича. Сейчас у «Спартака» наступил такой период в календаре, когда можно выдохнуть и наказывать аутсайдеров. «Пари НН» был очень слабым, поэтому нет никакого достижения в его разгроме. А вот «Сочи» может наказать красно-белых. Привести к этому могут даже индивидуальные ошибки голкипера или защитника.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.55.