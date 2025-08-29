«Реал» — «Мальорка». Алонсо и Мбаппе сделают сухую серию

Матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Мальорка» пройдёт 30 августа на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Пока гости ищут хоть какие-то очки, хозяева стремятся к лидерству в чемпионате Испании.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Мальорка» 30 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Поставить на успех «Мальорки» можно за 18.00, а ничейный исход идёт за 8.20.

Вместе с тем аналитики предполагают, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 2:0 в пользу «Реала».

Прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Мальорка» (30.08.2025)

Мадридский «Реал» начал новый сезон по-взрослому. Добыл 1:0 с «Осасуной», затем выдал уверенные 3:0 на выезде с «Овьедо». В той игре Килиан Мбаппе сделал дубль, Винисиус вышел со скамейки и тоже забил. То есть лидеры мадридцев уже тянут результат и не нуждаются во времени на раскачку.

По составу у хозяев, однако, есть нюанс. Беллингем вне игры после операции на плече. Но длительный перерыв и ожидался. Ранее же в списке травм значились Камавинга и Менди. При этом Рюдигер уже вернулся в старт и оборона выглядит цельно. Ротация по флангам атаки — рабочая: Родриго и Винисиус меняются ролями по ходу матчей.

«Мальорка» же входит в новый сезон чемпионата Испании с качелями. Сначала получила 0:3 от «Барселоны», затем дома случились 1:1 с «Сельтой». Команду возглавляет Хагоба Аррасате. Его команды обычно компактны и дисциплинированны, упор делают на порядок без мяча и стандарты.

Кадрово у «островитян» важна середина. Саму Кошта недавно выбыл с проблемой колена. В прессе писали о его отсутствии, а на прошлой неделе его уже видели на командной тренировке. В любом случае форму ещё нужно набирать. В центре поля без него «Мальорка» теряет агрессию при отборе.

Логично ждать, что мяч будет у «Реала». Вероятно, Хаби Алонсо попробует оказать давление через полуфланги. То есть задействованы будут Тчуамени/Вальверде. Плюс подключения краёв. «Мальорке» же останется ответить низким и средним блоком, контратаками и розыгрышами стандартов — это шанс уравнять матч в отдельных эпизодах.

Наш прогноз: перевес будет у хозяев и победа достанется им. Но «фейерверка» не будет. Ближе всего счёт 2:0. Класс и глубина атаки (Мбаппе, Винисиус, Родриго) должны дожать плотный блок гостей, а ранний гол сильно упростит мадридцам задачу. В качестве ставки можно взять П1 всухую, учитывая также преимущество поля и надёжную оборону хозяев.

Ставка: «Реал» обыграет «Мальорку» всухую за 1.83.