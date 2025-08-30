Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Спартак — Сочи: прогноз и ставка на матч 30 августа 2025 года, где смотреть, прямая трансляция, какой канал, состав, счёт, голы

«Зенит» разгоняется, «Спартаку» рано аплодировать: экспресс на РПЛ
Максим Ермаков
Экспресс на чемпионат России 30 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Последний тур перед сентябрьской международной паузой.

Совсем скоро начнётся международная сентябрьская пауза для игр национальных команд. Поэтому на этих выходных клубы проведут последний тур перед сборами. Выбрали для вас интересные матчи в чемпионате России из тех, которые пройдут сегодня, 30 августа, и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» набирает шикарную форму после не совсем удачного старта сезона. Проиграв «Ахмату» (0:1), сине-бело-голубые разгромили в Кубке России «Рубин» (3:0), а в РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили махачкалинское «Динамо» (4:0). Минувшая кубковая встреча с «Оренбургом» и вовсе шокировала результативностью — 5:3.

В планах команды из Санкт-Петербурга лёгкая прогулка. Именно так можно охарактеризовать предстоящий матч с «Пари НН», который конкретно посыпался. Только прервалась пятиматчевая серия поражений во всех турнирах и болельщики порадовались двум победам подряд, как вновь вернулись плохая игра, отсутствие реализации и образовалась огромная дыра в обороне.

Прогнозируем, что «Зенит» забьёт больше двух мячей. Поставить на это можно с коэффициентом 1.95. Атака у Сергея Семака будет куда агрессивнее и изобретательнее, чем у Станковича и Карпина, от команд которых нижегородцы пропустили четыре и три мяча соответственно. А у «Пари НН» не будет ничего нового. Слишком тяжёлые футболисты, ноги не бегут, теряются при мощном прессинге. И это ещё не все проблемы.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи»

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартаку» поют дифирамбы, а всё благодаря победам в двух последних матчах. Чтобы вернуть любовь болельщиков и признание экспертов, было достаточно выиграть у «Рубина» (2:0) в РПЛ и разгромить «Пари НН» (4:0) в Кубке России. До этого была ничья с «Зенитом» (2:2), когда можно было побеждать. Игра московского клуба оживилась с появлением Жедсона Фернандеша, который был признан лучшим игроком матча с петербуржцами. Очень кстати пополнил состав команды и Илья Самошников.

«Сочи» сохраняет стабильность, находясь на последнем месте в РПЛ и набрав всего одно очко. Такая же ситуация и в группе В Кубка России – при двух очках в активе. Ситуация патовая, но руководство не собирается увольнять Роберта Морено. Возможно, сам испанец уже и рад уйти. В прошлой кубковой встрече с «Краснодаром» (2:4) его увезли на скорой прямо во время матча. К счастью, ничего серьёзного. Пожелаем ему здоровья!

Суммарно за три последние игры «Сочи» пропустил 11 мячей. Даже 37-летний Юрий Дюпин оказался не в силах исправить это. Но дело не в нём, а в защите, которая позволяет наносить много ударов по своим воротам. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Рано нахваливать Станковича. Сейчас у «Спартака» наступил такой период в календаре, когда можно выдохнуть и наказывать аутсайдеров. «Пари НН» был очень слабым, а сочинцы могут огрызнуться.

Экспресс на чемпионат России 30 августа 2025 года

  • Ставка 1: «Зенит» забьёт минимум три мяча «Пари НН» за 1.95.
  • Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.55 = 4.97.

Материалы по теме
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Канело — Кроуфорд и все-все-все. На что ставить в боксе и UFC в сентябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android