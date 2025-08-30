«Зенит» разгоняется, «Спартаку» рано аплодировать: экспресс на РПЛ

Совсем скоро начнётся международная сентябрьская пауза для игр национальных команд. Поэтому на этих выходных клубы проведут последний тур перед сборами. Выбрали для вас интересные матчи в чемпионате России из тех, которые пройдут сегодня, 30 августа, и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

«Зенит» набирает шикарную форму после не совсем удачного старта сезона. Проиграв «Ахмату» (0:1), сине-бело-голубые разгромили в Кубке России «Рубин» (3:0), а в РПЛ сыграли вничью со «Спартаком» (2:2) и победили махачкалинское «Динамо» (4:0). Минувшая кубковая встреча с «Оренбургом» и вовсе шокировала результативностью — 5:3.

В планах команды из Санкт-Петербурга лёгкая прогулка. Именно так можно охарактеризовать предстоящий матч с «Пари НН», который конкретно посыпался. Только прервалась пятиматчевая серия поражений во всех турнирах и болельщики порадовались двум победам подряд, как вновь вернулись плохая игра, отсутствие реализации и образовалась огромная дыра в обороне.

Прогнозируем, что «Зенит» забьёт больше двух мячей. Поставить на это можно с коэффициентом 1.95. Атака у Сергея Семака будет куда агрессивнее и изобретательнее, чем у Станковича и Карпина, от команд которых нижегородцы пропустили четыре и три мяча соответственно. А у «Пари НН» не будет ничего нового. Слишком тяжёлые футболисты, ноги не бегут, теряются при мощном прессинге. И это ещё не все проблемы.

Прогноз на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартаку» поют дифирамбы, а всё благодаря победам в двух последних матчах. Чтобы вернуть любовь болельщиков и признание экспертов, было достаточно выиграть у «Рубина» (2:0) в РПЛ и разгромить «Пари НН» (4:0) в Кубке России. До этого была ничья с «Зенитом» (2:2), когда можно было побеждать. Игра московского клуба оживилась с появлением Жедсона Фернандеша, который был признан лучшим игроком матча с петербуржцами. Очень кстати пополнил состав команды и Илья Самошников.

«Сочи» сохраняет стабильность, находясь на последнем месте в РПЛ и набрав всего одно очко. Такая же ситуация и в группе В Кубка России – при двух очках в активе. Ситуация патовая, но руководство не собирается увольнять Роберта Морено. Возможно, сам испанец уже и рад уйти. В прошлой кубковой встрече с «Краснодаром» (2:4) его увезли на скорой прямо во время матча. К счастью, ничего серьёзного. Пожелаем ему здоровья!

Суммарно за три последние игры «Сочи» пропустил 11 мячей. Даже 37-летний Юрий Дюпин оказался не в силах исправить это. Но дело не в нём, а в защите, которая позволяет наносить много ударов по своим воротам. Предлагаем поставить на то, что сыграет тотал больше 3.5 мяча. Рано нахваливать Станковича. Сейчас у «Спартака» наступил такой период в календаре, когда можно выдохнуть и наказывать аутсайдеров. «Пари НН» был очень слабым, а сочинцы могут огрызнуться.

Экспресс на чемпионат России 30 августа 2025 года

Ставка 1: «Зенит» забьёт минимум три мяча «Пари НН» за 1.95.

«Зенит» забьёт минимум три мяча «Пари НН» за 1.95. Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча за 2.55.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.55 = 4.97.