«Манчестер Юнайтед» извиняется, а «Реал» делает сухую серию: экспресс на футбол

Сегодня, 30 августа, пройдёт множество футбольных матчей на европейской арене. Клубы проведут последний тур перед сентябрьской международной паузой. Выбрали для вас самые яркие вывески и составили экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Мальорка»

Мадридский «Реал» начал новый сезон по-взрослому. Добыл 1:0 с «Осасуной», затем выдал уверенные 3:0 на выезде с «Овьедо». В той игре Килиан Мбаппе сделал дубль, Винисиус вышел со скамейки и тоже забил. То есть лидеры мадридцев уже тянут результат и не нуждаются во времени на раскачку.

«Мальорка» же входит в новый сезон чемпионата Испании с качелями. Сначала получила 0:3 от «Барселоны», затем дома случились 1:1 с «Сельтой». Команду возглавляет Хагоба Аррасате. Его команды обычно компактны и дисциплинированны, упор делают на порядок без мяча и стандарты. Однако ослаблена середина поля из-за кадровых потерь и туго с голами.

Наш прогноз: перевес будет у хозяев и победа достанется им. Но «фейерверка» не получится. Ближе всего счёт 2:0. Класс и глубина атаки (Мбаппе, Винисиус, Родриго) должны дожать плотный блок гостей, а ранний гол сильно упростит мадридцам задачу. В качестве ставки можно взять П1 всухую, если учитывать также преимущество поля и надёжную оборону хозяев.

Прогноз на матч «Тулуза» — «ПСЖ»

«Тулуза» вошла в новый сезон достаточно уверенно. Две победы в двух турах, оба раза — без пропущенных мячей. Команда компактно защищается, быстро переходит в атаку и старается не разбрасываться моментами. На своём поле это особенно заметно — играют хозяева собранно.

«ПСЖ» тоже начал с максимума набранных очков, однако довольно аккуратно по собственным меркам. Две минимальные победы по 1:0. Парижане подолгу держат мяч, но пока, видимо, берегут силы и добиваются результата без лишнего риска. Это стиль стартовых туров — без суеты, шаг за шагом. Плюс местами подводит реализация.

По игре логично ждать, что мяч будет у футболистов «ПСЖ». Вероятно, Луис Энрике попробует оказать аккуратное давление через края. Прогноз следующий. Перевес по игре должен остаться на стороне «ПСЖ», однако разноса не ждём. Ближе всего победы со счётом 1:0 или 2:1. Гости качественнее в контроле мяча и обладают длинной скамейкой. Хозяева же способны упрямо обороняться. В качестве ставки предлагаем рассмотреть победу гостей через тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

Последние годы «Манчестер Юнайтед» играет настолько ужасно, что, казалось бы, хуже уже некуда. Оказалось – есть. В матче Кубка лиги манкунианцы уступили «Гримсби» — 2:2, 11:12 пен. Могли проиграть и в основное время, однако гол Гарри Магуайра на 89-й минуте позволил спастись. Решение выпустить Андре Онана оказалось ошибочным. Камерунец отразил всего один удар в серии пенальти. Рубену Амориму стыдно, болельщики в гневе, а футболисты, будем надеяться, сделают хоть какие-то выводы.

Получается, при такой ужасной игре «МЮ» у «Бёрнли» будут шансы добыть очки? Команда Скотта Паркера в первой встрече после возвращения из Чемпионшипа потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:3), но быстро реабилитировалась, выиграв у другого новичка — «Сандерленда» (2:0). В матче Кубка лиги получилось одолеть «Дерби» (2:1). Результаты явно лучше, чем у манкунианцев.

«Бёрнли» укомплектован опытными футболистами. Основной голкипер — ветеран Мартин Дубравка, а Джош Каллен и Джейдон Энтони разгоняют атаки и стали авторами двух мячей в ворота «Сандерленда». За счёт активности полузащитников забить «бордовые» смогут. Предлагаем поставить на обмен голами с коэффициентом 1.95. Сыграет в воротах «Манчестер Юнайтед» Онана или Байындыр — нет разницы. Дело не только в голкиперах, но и в ошибках защитников.

Экспресс на футбол 30 августа 2025 года

Ставка 1: «Реал» обыграет «Мальорку» всухую за 1.83.

«Реал» обыграет «Мальорку» всухую за 1.83. Ставка 2: «ПСЖ» выиграет у «Тулузы» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34.

«ПСЖ» выиграет у «Тулузы» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.34. Ставка 3: обе забьют в матче «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.83 х 2.34 х 1.95 = 8.35.