«Динамо» Мх — «Динамо» М. Валерию Карпину пора бить тревогу

Его команда посыпалась, а рассчитывать почти не на кого.

31 августа 2025 года в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Динамо» из Махачкалы и «Динамо» из Москвы. Встреча состоится на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 20:30 мск. Валерий Карпин расстраивает болельщиков, но ничего исправить не может.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Мх — «Динамо» М 31 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу московского «Динамо» можно с коэффициентом 1.83, а шансы махачкалинского «Динамо» оценили в 4.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7.00.

Прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва (31.08.2025)

Махачкалинское «Динамо» утратило стабильность, но всё ещё остаётся опасным и непредсказуемым соперником даже для фаворитов. После победы в матче Кубка России со «Спартаком» (1:1, 4:3 пен.) последовали два поражения во встречах РПЛ — с «Пари НН» (0:2) и «Зенитом» (0:4). Реабилитироваться удалось в минувшей кубковой игре с «Ростовом» (3:1).

Проиграть набравшим ход петербуржцам — это нормально. Но уступить всухую нижегородцам, для которых эта победа стала первой в первенстве, уже непростительно. Хасанби Биджиев обязательно придумает, как вернуть убедительную игру своим подопечным. Тем более усилившие команду Мехди Мубарик и Хазем Мастури почти адаптировались. Последний забил дебютный гол в ворота ростовчан.

Особенно хорошо махачкалинское «Динамо» выступает при своих болельщиках, которые подгоняют его вперёд. Подопечные Хасанби Биджиева грамотно выстраиваются в обороне, перекрывают все подступы к своей штрафной и пытаются реализовать даже немногочисленные моменты в атаке. Эта тактика сработала с «Ахматом» (1:0) и, в принципе, с «Акроном» (1:1).

Однако получится ли так уверенно и безошибочно действовать против Валерия Карпина? Тренер московского «Динамо» и сам не прочь поиграть от обороны, хоть и не всегда удачно в этом сезоне. Может быть, зря и пора поступиться принципами? Всё-таки москвичи в прошлом сезоне стали самой результативной командой РПЛ.

Пока клуб завис в середине таблицы, а ведь перед стартом сезона речь шла о борьбе за медали. Очень сильно мешают Карпину травмы. В лазарете по-прежнему находятся Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Луис Чавес. Не может рассчитывать наставник и на Андрея Лунёва. Зато недавно «Динамо» получило усиление в виде Антона Миранчука. Полузащитник провёл уже два неполных матча.

В РПЛ у Валерия Карпина в этом сезоне всего две победы, да и те были добыты во встречах с его бывшим клубом «Ростовом» (1:0) и аутсайдером «Пари НН» (3:0). Однако в минувшем матче Кубка России его подопечные уступили в серии пенальти «Крыльям Советов», которым до этого «Краснодар» забил шесть безответных мячей. А московское «Динамо» не смогло даже открыть счёт.

Напрашивается вывод — москвичи в ужасной форме. Поэтому ждать победы подопечных Карпина не приходится. Поставим на то, что клуб из Махачкалы не проиграет. У него классная статистика выступлений при своих трибунах, а команда из столицы не выиграла ни одного матча на выезде в этом сезоне. А ещё напрашивается усиление в атаку, потому что Иван Сергеев не вывозит — шесть последних встреч он не отмечается результативными действиями.

Ставка: «Динамо» из Махачкалы не проиграет «Динамо» из Москвы за 1.90.