«Райо Вальекано» — «Барселона». Ямаль и Торрес пройдут даже сквозь стену

31 августа 2025 года в матче 3-го тура испанской Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Вальекас» в Мадриде. Начало — в 22:30 мск. Каталонский клуб готов выносить любую оборону, хозяев ждёт тяжелейшее испытание.

Коэффициенты букмекеров на матч «Райо Вальекано» — «Барселона» 31 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Райо Вальекано» оценили в 6.70. Ничья идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу каталонского клуба за 9.00.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (31.08.2025)

К игре «Барселоны» пока не придраться. Она мощно провела подготовку к новому сезону, одержав четыре победы с общим счётом 20:4, а потом уверенно стартовала в Примере, выиграв два матча — у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2). В последнем случае пришлось спасаться с 0:2, но главное, что это получилось. Нельзя терять концентрацию, даже если играешь с аутсайдером.

Это будет уроком Ханс-Дитеру Флику. В остальном всё прекрасно. Пока лучший бомбардир клуба Роберт Левандовски восстанавливался после травмы, его место уверенно занял Ферран Торрес и забил по голу в каждой из двух встреч. Ламин Ямаль — это вообще феномен. 18-летний испанец зарабатывает высокие оценки и набрал «1+2».

Рафинья тоже поддерживает темп прошлого сезона. В его копилке гол+пас. Купить у «Эспаньола» Жоана Гарсию не было ошибкой. Голкипер соответствует ожиданиям, однако хотелось бы увидеть его за работой в матче с более серьёзными соперниками. Постепенно адаптируется Маркус Рашфорд — и получает всё больше игрового времени.

«Райо Вальекано» потребуется невероятный план, чтобы остановить кладезь талантливых футболистов каталонского клуба. В прошлом сезоне ничего не помогало, и оба очных матча выиграли подопечные Ханс-Дитера Флика. Мадридский клуб неплохо начал сезон, победив «Жирону» (3:1), но уступил «Атлетику» (0:1).

Параллельно он квалифицировался в Лигу конференций, одолев по сумме двух встреч «Неман». Иньиго Перес подошёл к ответному матчу с белорусским клубом, держа в уме встречу с «Барселоной». Поэтому провёл ротацию, дав ключевым футболистам возможность отдохнуть.

Однако часть голов забили всё равно основные футболисты, которые вышли на замену. Хорхе де Фрутос сделал гол+пас, а Альваро Гарсия оформил дубль и отдал результативную передачу. Эти голы придадут уверенности. С учётом того, что у «Леванте» получилось дважды взломать оборону каталонцев, шансы на забитый мяч будут.

Предлагаем поставить на победу «Барселоны» через тотал больше 2.5 мяча. Остановить разогнавшуюся атаку в лице Ямаля, Рафиньи, Торреса и вернувшегося на поле в прошлом матче Левандовского будет непросто. Да ещё и после того, как каталонцы узнали, что в Лиге чемпионов их ждёт игра с «ПСЖ». Нужно набирать сумасшедшую форму и побеждать статусного соперника.

Ставка: «Барселона» победит «Райо Вальекано» + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.