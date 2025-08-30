«Монако» — «Страсбург». Александр Головин ещё раскачивается

31 августа 2025 года в матче 3-го тура французской Лиги 1 сыграют «Монако» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 18:15 мск. Матч должен получиться интересным и содержательным. Почему? Расскажем!

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Страсбург» 31 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Монако» можно с коэффициентом 1.52, а шансы «Страсбурга» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Монако за 8.50.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Страсбург» (31.08.2025)

«Монако» всегда ставит перед собой самые высокие цели на новый сезон, поэтому нет ничего удивительно, что он стартовал с победы в матче с «Гавром» (3:1). Счёт был открыт благодаря Александру Головину, который делал прострел в штрафную, но защитник соперника срезал мяч в свои ворота. Однако встречу 2-го тура Лиги 1 команда проиграла «Лиллю» (0:1), пропустив обидный гол в добавленное время.

Если бы не поймавший кураж Оливье Жиру, была бы ничья. Теперь Ади Хюттеру предстоит подумать над схемой и тактикой, которую он будет использовать в следующих матчах. В игре с «догами» он рискнул и сделал тройную замену, перестроив команду на схему 4-2-2-2. В том числе убрал Головина с поля. Возможно, именно это повлияло на результат.

Пока никакого кризиса или спада формы не наблюдается. Предсезонка получилась отличной, а в матче с «Гавром» забил дебютный гол Эрик Дайер, купленный у «Баварии». За лето состав не сильно изменился. Значит, можно рассчитывать на отличную сыгранность, которая сохранилась с прошлого сезона. Плюс клуб помолодел, взяв четверых футболистов своего дубля.

«Страсбург» идёт по пути прогресса и постарается улучшить результат прошлого сезона (седьмое место). Если говорить откровенно, были переживания по поводу качества игры команды перед стартом Лиги 1. Руководство провело большую трансферную компанию. Всё для того, чтобы уверенно играть в еврокубках и первенстве одновременно.

Лиам Росеньор со своей работой справляется на отлично. Его подопечные начали сезон Лиги 1 с двух побед — в матчах с «Метцем» (1:0) и «Нантом» (1:0). А в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций обыграли по сумме двух встреч «Брондбю» (0:0 и 3:2). Английский специалист собрал два разных состава.

Изменений не касались лишь некоторые позиции. В защите неприкосновенен Мамаду Сарр, а в атаке делают результат Феликс Лемарешаль и Эмануэль Эмега. Первый сделал две голевые передачи в прошлом матче Лиги конференций, а второй оформил дубль. Они же выходят в стартовом составе и на игры Лиги 1. «Страсбург» — самая молодая команда в топ-5 лиг. Например, во встрече с «Метцем» клуб вышел полным составом из футболистов, рождённых после 2000 года.

Очень сложно предугадать действия и решения тренера «Страсбурга». Его подопечные могли бы уставать от плотного графика, но они молоды и мотивированы. Ади Хюттер, в свою очередь, рискует и экспериментирует. Прогнозируем, что сыграет тотал больше 2.5 мяча через обмен голами. Какой бы план ни был у команд на предстоящий матч, его придётся менять по ходу игры.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.95.