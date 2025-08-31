Битва ЦСКА и «Краснодара» за лидерство и динамовское дерби: экспресс на РПЛ

Сегодня, 31 августа, пройдут заключительные матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Отдельного внимания заслуживает дерби «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, но главным событием, конечно же, станет встреча ЦСКА и «Краснодара», которые спорят за первое место в таблице.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва

Махачкалинское «Динамо» утратило стабильность, но всё ещё остаётся опасным и непредсказуемым соперником даже для фаворитов. Особенно хорошо выступает при своих болельщиках, которые подгоняют вперёд. Подопечные Хасанби Биджиева грамотно выстраиваются в обороне, перекрывают все подступы к своей штрафной и пытаются реализовать даже немногочисленные моменты в атаке.

Однако получится ли так уверенно и безошибочно действовать против Валерия Карпина? Тренер московского «Динамо» и сам не прочь поиграть от обороны, хоть и не всегда удачно в этом сезоне. Пока клуб завис в середине таблицы, а ведь перед стартом сезона речь шла о борьбе за медали. Очень сильно мешают Карпину травмы. В РПЛ у него в этом сезоне всего две победы.

Напрашивается вывод — москвичи в ужасной форме. Поэтому ждать победы подопечных Карпина не приходится. Поставим на то, что клуб из Махачкалы не проиграет. У него классная статистика выступлений при своих трибунах, а команда из столицы не выиграла ни одного матча на выезде в этом сезоне. А ещё напрашивается усиление в атаку, потому что Иван Сергеев не вывозит — шесть последних встреч он не отмечается результативными действиями.

Прогноз на матч ЦСКА — «Краснодар»

ЦСКА подходит с запасом уверенности к встрече. В РПЛ дома обыграл «Акрон» (3:1), ранее была довольно крупная победа над «Рубином» (5:1). Плюс свежая кубковая победа в Калининграде над «Балтикой» со счётом 2:0 прибавляет сил. В чемпионате России же серия без поражений тянется уже долго, с 1-го тура. Команда Челестини держит высокий темп и регулярно забивает голы. Причём разными исполнителями.

«Краснодар» тоже может похвастаться мощной волной. Громкие 6:0 в Самаре над местными «Крыльями Советов» и перед этим 5:1 с «Сочи» говорят сами за себя. В атаке в тонусе Сперцян (дубль с «Сочи»), Кордоба и Перрен. У «быков» много вариантов завершения и опасные подключения вторым темпом. Не забываем и контекст: это действующий чемпион России и текущий лидер чемпионата.

Очные встречи последних сезонов зачастую «низовые», на один мяч. То есть пара вообще-то принципиальная и обычно не позволяет лёгких прогулок друг другу. Вероятнее всего, итоговый счёт будет 1:1 или 2:2. Домашний фактор и свежая кубковая победа добавляют ЦСКА прочности перед формой «Краснодара». Ничья при голах с обеих сторон здесь выглядит вполне логично.

Экспресс на РПЛ 31 августа 2025 года

Ставка 1: «Динамо» из Махачкалы не проиграет «Динамо» из Москвы за 1.90.

ничья + обе забьют в матче ЦСКА — «Краснодар» за 3.90.

Общий коэффициент: 1.90 х 3.90 = 7.41.