Град голов в битве лидеров АПЛ. Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

31 августа 2025 года в матче 3-го тура АПЛ сыграют лидеры — «Ливерпуль» и «Арсенал». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 18:30 мск. В первых турах команды синхронно одержали по две победы. Как минимум один коллектив потеряет очки. А может быть, и сразу оба.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 31 августа 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Арсенала» оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.

Прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал» (31.08.2025)

В первых двух турах и те и другие набрали максимум очков. «Ливерпуль» фестивалил: 4:2 с «Борнмутом» и 3:2 — с «Ньюкаслом». Причём оба раза мерсисайдцы позволяли соперникам отыгрываться со счёта 0:2. Потом, правда, героически снова переворачивали ситуацию в свою пользу. Очевидно, что с атакой у команды Арне Слота всё в полнейшем порядке, чего не скажешь об обороне. Большие проблемы на флангах. Новичок Милош Керкез не блещет, а на другом краю после травмы Фримпонга играет вообще футболист группы атаки Доминик Собослаи. Защита — не самая сильная его сторона, поэтому где тонко, там и рвётся. Пока бразильская система работает — «Ливерпуль» забивает больше соперников. Однако «Арсенал» — дело другое.

Команда Микеля Артеты пока не пропускала. На старте одолели «МЮ» (1:0), а затем разгромили «Лидс» (5:0). При этом нельзя сказать, что играли лучше манкунианцев, ну а матч с новичками лиги — не показатель. Но всё же 0 пропущенных — приятно.

Правда, головная боль у испанского специалиста точно есть. Вылетел из строя Букайо Сака, под большим вопросом появление на поле Мартина Эдегора. Норвежец — ключевой игрой в системе «канониров», он связывает линии, не теряется под давлением. А на «Энфилде» «Ливерпуль» точно побежит. Как справляться без него — непонятно, что-то нужно придумывать. Однако глобально лондонцы выглядят более сбалансированной командой в этой встрече.

Ставить здесь на исход очень сложно. Пожалуй, только разгром одной из команд будет неожиданным результатом. Поэтому предлагаем поставить на голы. И те и другие забивают в среднем более чем три мяча за игру. У «Ливерпуля» к тому же проблемы в обороне. «Арсенал», конечно, пока не пропускал, но и не встречался с такой атакой. Ну и если взглянуть на результаты последних очных встреч — 2:2, 2:2, 2:1, 1:3. «Верх» практически гарантирован, как и голы в обе стороны.

Выбор ставок здесь велик — можно ограничиться классическими «обе забьют» за 1.59 или ТБ 2.5 за 1.73. Можно взять ТБ 3.5 за 2.65. Более рискованный вариант, однако в большинстве матчей этих клубов как между собой, так и в принципе он проходит. Мы же возьмём нечто среднее — ставку на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 гола за 1.95. Это должна быть очень яркая встреча со множеством голов. Вратарям не позавидуешь.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.95.