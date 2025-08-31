Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию

Уже 5 сентября начнётся сезон-2025/2026 КХЛ. Каждому клубу предстоит провести по 68 игр в регулярном чемпионате. На этот раз конференции были разделены поровну — по 11 команд в каждой. Напомним, «Витязь» был исключён, а «Лада» переехала на Запад.

Что говорят букмекеры о раскладах в Восточной конференции, кто, по их мнению, фаворит, а у кого нет шансов и чего ждать в новом сезоне — попробуем разобраться.

Почему «Авангард»?

Основным претендентом на победу в Восточной конференции букмекеры считают «Авангард» — 4.00. Ги Буше заслужил авторитет и руководил переходами. Из клуба ушёл Рид Буше в «Автомобилист», не вписался в идею канадца Владимир Ткачёв («Металлург»), а с Райаном Спунером не продлили контракт. Всё это — повод для критики, но у Ги Буше своя философия.

Он делает акцент на оборонительных действиях, и это путь к счастливому финалу. Вячеслав Войнов и два классных защитника из АХЛ решат его проблему. А ещё есть Дамир Шарипзянов, игрок с задатками атакующего защитника. Главный раздражитель «Авангарда» теперь — «Локомотив». Проиграли ему в четвертьфинале Кубка Гагарина, а с появлением Боба Хартли в стане конкурента мотивация вырастет вдвое.

Четыре команды бросят вызов клубу из Омска

В минувшем регулярном чемпионате Восточную конференцию выиграл «Трактор» и добрался до финала Кубка Гагарина. Поставить на повторение успешного результата регулярки можно за 4.50. Бенуа Гру продолжит работать с командой, однако пришлось расстаться с некоторыми лидерами. Виталий Кравцов и Максим Шабанов перебрались в НХЛ. Но были и усиления, например, экс-голкипер «Флориды» Крис Дриджер.

Если «Ак Барс» возьмёт Восточную конференцию, сыграет коэффициент 5.00. Это тоже один из соперников. У него был классный состав в прошлом сезоне, однако он не дал нужного результата. Практически всех лидеров получилось сохранить, а ещё точечно усилить слабые позиции. Но с учётом конкуренции кажется, что реальной борьбы за первое место у казанского клуба не получится.

Шансы «Автомобилиста» оценили в 5.50. Сбалансированная команда, которая будет ставить на сыгранность. Основной костяк она сохранила, изменений в составе было немного, но Николай Заварухин включил в тренерский штаб брата — Алексея. Он стал известен своей работой в «Тракторе». Ну и переход Рида Буше выделим отдельно. Он будет мотивирован в матчах с «Авангардом».

Если «Металлург» станет победителем Восточной конференции, сыграет коэффициент 6.00. Для Андрея Разина это последний сезон по контракту. Нужно выжать максимум. Магнитогорцы неплохо выступили в минувшем регулярном чемпионате, заняли третье место. В межсезонье усилили нападение, в том числе подписав Владимира Ткачёва из «Авангарда» и Сергея Толчинского из СКА.

В Уфе праздника не планируется

А вот шансы выиграть Восточную конференцию у «Салавата Юлаева», по мнению букмекеров, низкие. Коэффициент находится в пределах 10.00. В минувшей регулярке он финишировал на втором месте и отстал всего лишь на три очка от «Трактора». Состав практически не претерпел никаких изменений. Виктор Козлов будет делать ставку на сыгранность своих подопечных.

Кто выиграет Восточную конференцию?

«Авангард» ничего не сможет без Рида Буше и Владимира Ткачёва — негодуют критики и переживают болельщики. Всё-таки большинство держалось на этой паре. Однако есть обратная сторона медали — уже никто не выигрывает Кубок Гагарина и не берёт первые места просто за счёт агрессивного нападения. Лучшего результата достигают те, кто надёжно и уверенно обороняется.

Ги Буше это прекрасно понимает и строит свою канадскую систему в омском клубе, задействуя и приобретая тех, кто ему нужен. Кажется, что этот путь правильный, а забивать голы можно и без многомиллионных форвардов. В пример — прошлый сезон «Трактора». Кстати, челябинцы могут стать основными конкурентами омичей в борьбе за пальму Восточной конференции.

Ставка: «Авангард» выиграет Восточную конференцию за 4.00.