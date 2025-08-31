Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?

5 сентября стартует сезон-2025/2026 КХЛ, который станет 18-м в истории. Каждая из команд проведёт по 68 матчей в регулярном чемпионате. «Витязь» был исключён, поэтому участие примут ровно 22 команды, по 11 в каждой конференции. «Лада» была перемещена в Западную, чтобы уравнять количество клубов. «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхайские Драконы».

На этом глобальные изменения — всё. Однако всё самое интересное только начинается. Что говорят букмекеры о раскладах Западной конференции, кто по их мнению фаворит, а у кого нет шансов и чего ждать в новом сезоне — попробуем разобраться.

Боб Хартли не заменит Игоря Никитина

«Локомотив» выиграл Западную конференцию в прошлом сезоне, а затем взял Кубок Гагарина. Поэтому нет ничего удивительного, что букмекеры отдают ему предпочтение. Коэффициент на победу составляет 3.00. Новый сезон команда из Ярославля начнёт с Бобом Хартли, который сменил на мостике Игоря Никитина.

В 2021 году канадский специалист привёл «Авангард» к победе в Кубке Гагарина. Он решил повторить свой успех с «Локомотивом». Конечно, канадцу будет проще работать с уже настроенным клубом. Тем более состав практически никак не изменился. С теми же силами в новый бой, но с другой тактикой и наставником.

Армейские клубы не согласны с выбором фаворита

Главными конкурентами в борьбе за первое место Западной конференции букмекеры назвали армейские клубы — ЦСКА (3.50) и СКА (4.00). Как раз в московскую команду и ушёл действующий чемпион Игорь Никитин. Под запросы тренерского штаба уже были набраны новички, способные усилить игру. Среди них есть хоккеисты из НХЛ.

За СКА будет приятно наблюдать, ведь в новый сезон клуб войдёт под руководством Игоря Ларионова. Классный специалист, перед которым теперь открыты любые двери. Вот где он сможет творить чудеса. Уже были подписаны контракты с Николаем Голдобиным и Андреем Локтионовым из «Спартака», а также пришёл сын Ларионова.

А кому светит только выход в плей-офф?

Поставить на то, что московское «Динамо» выиграет Западную конференцию, можно за 7.00. В прошлом сезоне оно заняло второе место в таблице, однако догнать «Локомотив» было просто нереально. Второй лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Гусев продлил соглашение с клубом. Вроде бы всё хорошо, так что шансы будут.

Поставить на то, что первое место в Западной конференции займёт минское «Динамо» или «Спартак», можно с одинаковым коэффициентом 10.00. Красно-белые потеряли самого ценного нападающего — Николая Голдобина. И хоть Алексей Жамнов говорит, что есть хоккеисты, которые придут на его место, однако на деле наверняка возникнут трудности.

Минчане здорово провели минувшую регулярку и финишировали на четвёртом месте. Они не просто сохранили основной костяк за лето, но и точечно усилились. Пришли финалист Кубка Гагарина вратарь «Трактора» Закари Фукале и Станислав Галиев из ЦСКА. Они смогут помочь белорусскому клубу, но рассчитывать на победу в конференции — это слишком.

Кто выиграет Западную конференцию?

Пожалуй, эксперты правы — основная борьба за первое место развернётся между «Локомотивом», СКА и ЦСКА. Боб Хартли — гений, однако у него был слишком большой перерыв в тренерской работе. А вот Игорь Ларионов совместим с тем хоккеем, который демонстрирует СКА. У него будет огромный простор для творчества. Возможно, это тот самый случай, когда можно поверить в успех клуба из Санкт-Петербурга.

Ставка: СКА выиграет Западную конференцию за 4.00.