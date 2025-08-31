Прогнозы на футбол: матч «Ливерпуль» — «Арсенал» и удивительный Ямаль

Футбольное лето заканчивается, а впереди нас ждёт международная пауза на матчи национальных команд. Сегодня, 31 августа, пройдут встречи в АПЛ, Примере, Лиге 1 и других топовых лигах. Выбирали несколько интересных вывесок и собрали специальный экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

В первых двух турах и те и другие набрали максимум очков. «Ливерпуль» фестивалил: 4:2 с «Борнмутом» и 3:2 — с «Ньюкаслом». Очевидно, что с атакой у команды Арне Слота всё в полнейшем порядке, чего не скажешь об обороне. Большие проблемы на флангах.

Команда Микеля Артеты пока не пропускала. На старте одолели «МЮ» (1:0), а затем разгромили «Лидс» (5:0). Правда, головная боль у испанского специалиста точно есть. Вылетел из строя Букайо Сака, под большим вопросом появление на поле Мартина Эдегора.

Ставить здесь на исход очень сложно. Пожалуй, только разгром одной из команд будет неожиданным результатом. Поэтому предлагаем поставить на голы. Мы возьмём нечто среднее — ставку на то, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 гола за 1.95. Это должна быть очень яркая встреча со множеством голов.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»

К игре «Барселоны» пока не придраться. Она мощно провела подготовку к новому сезону, одержав четыре победы с общим счётом 20:4, а потом уверенно стартовала в Примере, выиграв два матча — у «Мальорки» (3:0) и «Леванте» (3:2). В последнем случае пришлось спасаться с 0:2, но главное, что это получилось. Нельзя терять концентрацию, даже если имеешь дело с аутсайдером.

«Райо Вальекано» потребуется невероятный план, чтобы остановить кладезь талантливых футболистов каталонского клуба. В прошлом сезоне ничего не помогало, и оба очных матча выиграли подопечные Ханс-Дитера Флика. Мадридский клуб неплохо начал сезон, победив «Жирону» (3:1), но уступил «Атлетику» (0:1).

Предлагаем поставить на победу «Барселоны» через тотал больше 2.5 мяча. Остановить разогнавшуюся атаку в лице Ямаля, Рафиньи, Торреса и вернувшегося на поле в прошлом матче Левандовского будет непросто. Да ещё и после того, как каталонцы узнали, что в Лиге чемпионов их ждёт встреча с «ПСЖ». Нужно набирать сумасшедшую форму и побеждать статусного соперника.

Прогноз на матч «Монако» — «Страсбург»

«Монако» всегда ставит перед собой самые высокие цели на новый сезон, поэтому нет ничего удивительно, что он стартовал с победы в матче с «Гавром» (3:1). Счёт был открыт благодаря Александру Головину, который делал прострел в штрафную, но защитник соперника срезал мяч в свои ворота. Однако встречу 2-го тура Лиги 1 команда проиграла «Лиллю» (0:1), пропустив обидный гол в добавленное время.

«Страсбург» идёт по пути прогресса и постарается улучшить результат прошлого сезона (седьмое место). Если говорить откровенно, были переживания по поводу качества игры команды перед стартом Лиги 1. Руководство провело большую трансферную компанию. Всё для того, чтобы уверенно играть в еврокубках и первенстве одновременно. Пока Лиам Росеньор со своей работой справляется на отлично.

Очень сложно предугадать действия и решения тренера «Страсбурга». Его подопечные могли бы уставать от плотного графика, но они молоды и мотивированы. Ади Хюттер, в свою очередь, рискует и экспериментирует. Прогнозируем, что сыграет тотал больше 2.5 мяча через обмен голами. Какой бы план ни был у команд на предстоящий матч, его придётся менять по ходу игры.

Экспресс на футбол 31 августа 2025 года

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» за 1.95.

Ставка 2: «Барселона» победит «Райо Вальекано» + тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче «Монако» — «Страсбург» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.95 х 1.80 х 1.95 = 6.84.