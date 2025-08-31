Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»

5 сентября стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги. По традиции в стартовом матче финалисты прошлого Кубка Гагарина разыграют Кубок Открытия. Так что первый трофей хоккейного года оспорят «Локомотив» и «Трактор». Встреча пройдёт в Ярославле и начнётся в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами действующих чемпионов. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы клуба из Челябинска оценили котировкой 3.80. На ничью в основное время матча можно заключить пари за 4.30.

На победу ярославцев с учётом возможных овертайма и серии буллитов предлагают коэффициент 1.44. Вероятность итогового успеха «Трактора» оценили в 2.75.

Аналитики считают, что встреча не поразит результативностью. На ТБ 5.5 шайбы можно поставить с котировкой 2.50, а обратный исход доступен за 1.50. Ничья 0:0 по итогам 60 минут игры идёт за 45.00, на голы обеих команд в каждом из периодов предлагают заключить пари с коэффициентом 13.00. Самая большая котировка, предлагаемая букмекерскими конторами на эту игру — 500.00. Эта ставка сыграет, если гол забьёт один из вратарей команд.

Конечно, главная новость межсезонья для «Локомотива» — это смена главного тренера. Игорь Никитин принёс ярославскому клубу Кубок Гагарина, однако в межсезонье принял приглашение московского ЦСКА. Конечно, в руководстве железнодорожников обиделись. Но эта история уже позади, нужно смотреть вперёд.

Тем более что «Локомотив» смог договориться с прекрасным специалистом Бобом Хартли. У канадского тренера большой опыт работы в КХЛ, он выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь приходит в чемпионскую команду, которая сохранила свой костяк.

Однако какими бы крутыми ни были тренер и хоккеисты, какое-то время привыкать и адаптироваться придётся. Понятно, что Хартли слишком опытный специалист, чтобы сразу ломать систему под себя. Нет, этот процесс будет постепенным. На предсезонном Кубке Блинова «Локомотив» стал третьим, победив «Торпедо», «Сибирь» и «Нефтехимик», а также уступив «Северстали» и «Авангарду». Принимать эти результаты близко к сердцу не стоит — разные нагрузки, разные сочетания хоккеистов. Очевидно, что у «Локомотива» есть всё, чтобы попробовать создать династию. Но подстройка под нового тренера всё же займёт какое-то время.

А вот челябинцам менять систему точно не придётся. Бенуа Гру в команде остался, хоть слухи о его отъезде и были. Канадец в первом же сезоне в КХЛ дошёл до финала Кубка Гагарина. Теперь же, наверное, он хочет сделать шаг вперёд.

Тем более что состав позволяет. Да, уехал Виталий Кравцов, который предпримет ещё одну попытку закрепиться в НХЛ, отправился в «Айлендерс» и Максим Шабанов. Зато пополнили состав челябинцев Джош Ливо — лучший снайпер прошлого сезона КХЛ — и Михаил Григоренко, перебравшийся на Урал из СКА. В предсезонке «Трактор» выиграл домашний предсезонный турнир — Кубок губернатора Челябинской области.

Букмекеры видят фаворитом «Локомотив», который играет дома. Однако и у «Трактора» мотивация станет зашкаливать: поражение в финале Кубка Гагарина не забыто, а увезти первый трофей сезона из Ярославля будет небольшой местью. Чья мотивация окажется выше — увидим совсем скоро. Мы же предложим поставить на ТБ 4.5 за 1.80. Всё же при Хартли «Локо» должен стать чуть более открытым. Да, это не делается по щелчку пальцев, но какие-то мелочи и нюансы Боб уже наверняка внёс. А нападение «Трактора» вполне готово забивать.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.