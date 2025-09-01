Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Лига чемпионов, сезон-2025/2026, матчи, все участники, кто с кем сыграет, турнирная таблица, расписание, Ливерпуль, Реал, Бавария

Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Максим Ермаков
Прогноз на победителя Лиги чемпионов — 2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии
Каталонский клуб на сумасшедшем ходу, а снимать проклятье ЛЧ умеет только «Реал».

Общий этап Лиги чемпионов начинается 16 сентября 2025 года, а заканчивается 28 января 2026 года. Участие в нём примут 36 клубов, каждый из которых проведёт по восемь матчей с разными соперниками: по четыре дома и на выезде. Занявшие первое-восьмое места выходят в 1/8 финала напрямую, а занявшие места с 9-го по 24-е — окажутся в раунде плей-офф. Главные аутсайдеры турнира — «Карабах» и «Кайрат», коэффициент на их победу в Лиге чемпионов — 1000.0. А вот кто фавориты, сейчас разберёмся.

Первая тройка фаворитов

Букмекеры назвали главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов — это «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона». Поставить на успех каждой из этих команд можно за 7.00. У парижан самое тяжёлое расписание — «Бавария», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик» и «Барселона». Так и устать недолго.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов, но ему тяжело играть с английскими клубами. Примеры — финал КЧМ-2025 с «Челси» (0:3) и Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» — 2:2 (4:3 пен.). А ещё пока только «Реалу» удавалось нарушать проклятье ЛЧ и выигрывать её два и более раз подряд.

Материалы по теме
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»
Гру готов забрать у Хартли Кубок Открытия. Чего ждать от матча КХЛ «Локомотив» — «Трактор»

«Ливерпулю» будет проще. Всего три соперника его уровня — «Атлетико», «Интер» и «Реал». Больших проблем на общем этапе быть не должно, но уже в плей-офф они начнутся. В минувшем розыгрыше ЛЧ мерсисайдцы не справились с «ПСЖ», и пока непонятно, в какой форме находятся — забивают много, но и пропускают тоже. С такой обороной далеко не уедешь.

«Барселона» вполне может добраться до финала, коэффициент на это 4.00. Сочетание молодых талантов и ветеранов, которые уже на старте сезона делают классный результат. На общем этапе у них будет только два серьёзных испытания — «ПСЖ» и «Челси». Если обыграют обоих — можно смело ставить на победу в Лиге чемпионов. Последний раз каталонцы выигрывали трофей в 2015 году.

Рекордсмен и клуб из Лондона

Победу в Лиге чемпионов «Реала» и «Арсенала» котируются одинаково — 9.00. С 2014 года мадридский клуб выигрывал ЛЧ шесть раз. Сейчас в составе есть Килиан Мбаппе, который жаждет выиграть её впервые в своей карьере. Для этой цели он и переехал в Мадрид. Пока команда Хаби Алонсо недовольна только предстоящим полётом в Казахстан к «Кайрату». График и правда тяжёлый.

Материалы по теме
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?

Удивительно видеть в топ-5 «Арсенал», который, даже несмотря на классную игру, всё равно нестабилен. Вот уже как два года команда завершает сезон без единого трофея. А то, что в 2023 году выигран Суперкубок Англии, вряд ли стоит считать большим достижением. Состав преобразился, игра стала агрессивной, однако не тянут лондонцы на звание «прорыв года». Проверить, что они не выйдут в финал, можно за 1.19.

Заскучавший Гвардиола, мечтающий Гарри Кейн и победитель КЧМ-2025

«Манчестер Сити» в 2023 году выиграл Лигу чемпионов и успокоился, закрыв свой гештальт. Последние два сезона «горожан» наказывал «Реал», а в этот раз мадридцы им встретятся уже во время общего этапа. В триумф команды Гвардиолы не верится, и, если это произойдёт, сыграет коэффициент 11.00.

Гарри Кейну осталось только выиграть Лигу чемпионов, и его мечта сбудется. Поставить, что у «Баварии» это получится, можно за 13.00, а на её выход в финал дают коэффициент 7.00. Столько же дают на «Челси». Победитель КЧМ-2025 всех удивил. В финале уверенно разобрался с действующим победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). По ходу сезона лондонцы ещё будут прибавлять. Наш прогноз — дойдут минимум до полуфинала.

Ставка 1: «Барселона» выиграет Лигу чемпионов за 7.00.

Ставка 2: «Арсенал» не дойдёт до финала Лиги чемпионов за 1.19.

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android