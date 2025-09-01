Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?

Общий этап Лиги чемпионов начинается 16 сентября 2025 года, а заканчивается 28 января 2026 года. Участие в нём примут 36 клубов, каждый из которых проведёт по восемь матчей с разными соперниками: по четыре дома и на выезде. Занявшие первое-восьмое места выходят в 1/8 финала напрямую, а занявшие места с 9-го по 24-е — окажутся в раунде плей-офф. Главные аутсайдеры турнира — «Карабах» и «Кайрат», коэффициент на их победу в Лиге чемпионов — 1000.0. А вот кто фавориты, сейчас разберёмся.

Первая тройка фаворитов

Букмекеры назвали главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов — это «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Барселона». Поставить на успех каждой из этих команд можно за 7.00. У парижан самое тяжёлое расписание — «Бавария», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик» и «Барселона». Так и устать недолго.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов, но ему тяжело играть с английскими клубами. Примеры — финал КЧМ-2025 с «Челси» (0:3) и Суперкубок УЕФА с «Тоттенхэмом» — 2:2 (4:3 пен.). А ещё пока только «Реалу» удавалось нарушать проклятье ЛЧ и выигрывать её два и более раз подряд.

«Ливерпулю» будет проще. Всего три соперника его уровня — «Атлетико», «Интер» и «Реал». Больших проблем на общем этапе быть не должно, но уже в плей-офф они начнутся. В минувшем розыгрыше ЛЧ мерсисайдцы не справились с «ПСЖ», и пока непонятно, в какой форме находятся — забивают много, но и пропускают тоже. С такой обороной далеко не уедешь.

«Барселона» вполне может добраться до финала, коэффициент на это 4.00. Сочетание молодых талантов и ветеранов, которые уже на старте сезона делают классный результат. На общем этапе у них будет только два серьёзных испытания — «ПСЖ» и «Челси». Если обыграют обоих — можно смело ставить на победу в Лиге чемпионов. Последний раз каталонцы выигрывали трофей в 2015 году.

Рекордсмен и клуб из Лондона

Победу в Лиге чемпионов «Реала» и «Арсенала» котируются одинаково — 9.00. С 2014 года мадридский клуб выигрывал ЛЧ шесть раз. Сейчас в составе есть Килиан Мбаппе, который жаждет выиграть её впервые в своей карьере. Для этой цели он и переехал в Мадрид. Пока команда Хаби Алонсо недовольна только предстоящим полётом в Казахстан к «Кайрату». График и правда тяжёлый.

Удивительно видеть в топ-5 «Арсенал», который, даже несмотря на классную игру, всё равно нестабилен. Вот уже как два года команда завершает сезон без единого трофея. А то, что в 2023 году выигран Суперкубок Англии, вряд ли стоит считать большим достижением. Состав преобразился, игра стала агрессивной, однако не тянут лондонцы на звание «прорыв года». Проверить, что они не выйдут в финал, можно за 1.19.

Заскучавший Гвардиола, мечтающий Гарри Кейн и победитель КЧМ-2025

«Манчестер Сити» в 2023 году выиграл Лигу чемпионов и успокоился, закрыв свой гештальт. Последние два сезона «горожан» наказывал «Реал», а в этот раз мадридцы им встретятся уже во время общего этапа. В триумф команды Гвардиолы не верится, и, если это произойдёт, сыграет коэффициент 11.00.

Гарри Кейну осталось только выиграть Лигу чемпионов, и его мечта сбудется. Поставить, что у «Баварии» это получится, можно за 13.00, а на её выход в финал дают коэффициент 7.00. Столько же дают на «Челси». Победитель КЧМ-2025 всех удивил. В финале уверенно разобрался с действующим победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» (3:0). По ходу сезона лондонцы ещё будут прибавлять. Наш прогноз — дойдут минимум до полуфинала.

Ставка 1: «Барселона» выиграет Лигу чемпионов за 7.00.

Ставка 2: «Арсенал» не дойдёт до финала Лиги чемпионов за 1.19.