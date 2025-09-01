«Чайка» — «Ротор». Дмитрий Комбаров закаляет спартаковскую молодёжь

Пока получается не очень, но это дело времени.

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Чайка» и «Ротор». Встреча состоится на стадионе имени Ивана Чайки в селе Песчанокопское. Начало — в 18:30 мск. Дмитрий Комбаров будет стремиться прервать серию поражений.

Коэффициенты букмекеров на матч «Чайка» — «Ротор» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение волгоградскому клубу. Поставить на победу «Ротора» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Чайки» оценили в 5.70. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Волгограда за 4.80.

Прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Чайка» — «Ротор» (03.09.2025)

«Чайка» под руководством бывшей легенды «Спартака» Дмитрия Комбарова очень уверенно начала сезон Первой лиги, но потихонечку подошла к некоторого рода кризису. После беспроигрышной четырёхматчевой серии команда терпит поражения вот уже в трёх встречах кряду. Уступила «Шиннику» (1:2), тульскому «Арсеналу» (0:3) и «Уфе» (0:4).

Очень много пропущенных голов на этом отрезке. Сложно представить почему. Потерь и травм в защите у команды Комбарова нет. Да и ротацию он не использовал. Но качество футбола просело. Сделаем скидку на то, что соперники были высокого уровня, однако пропускать по три и четыре мяча — это перебор.

Во благо «Чайки» трудятся бывшие футболисты фарм-клуба «Спартака». До этого Дмитрий Комбаров работал там и многих перетащил за собой. Молодые игроки сразу получили место в стартовом составе. Основной вратарь — Семён Фадеев, пока лучший бомбардир клуба — Глеб Пополитов.

С учётом того, что со многими из стартового состава Комбаров работал ранее, становится непонятно, почему произошёл такой сбой. «Ротор» может этим воспользоваться. Главный тренер Денис Бояринцев умеет цепляться за очки и выстраивает игру своих подопечных в зависимости от ситуации. Здесь можно будет попробовать действовать первым номером, устраивая раз за разом пожар в штрафной соперника.

В прошлом матче со «Спартаком» из Костромы (1:2) была прервана четырёхматчевая беспроигрышная серия. Во время неё волгоградцы одержали победы во встречах с «Уфой» (1:0) и «Торпедо» (3:0), а вничью сыграли с «Енисеем» (0:0) и «Соколом» (1:1). В первую очередь команда умеет играть надёжно у своих ворот.

Состав у Дениса Бояринцева конкурентный для Первой лиги. Летом «Ротор» пережил большое обновление, однако на результат это не повлияло. Один из важных минусов — неуверенная игра в гостях. Три матча на выезде закончились тремя разными исходами, но каждый раз команда пропускала.

Задача подопечных Дмитрия Комбарова — хотя бы распечатать ворота соперника. Все футболисты в его составе очень молодые, свежие и хотят заявить о себе. Результат придёт. Поставим на обмен голами с коэффициентом 2.45. Здесь вполне может быть ничья со счётом 1:1. У «Чайки» защита напрочь отсутствует, а у «Ротора» не складывается игра на выезде.

Ставка: обе забьют за 2.45.