«Нефтехимик» — «Родина». После отставки Зельковича дела пошли на поправку

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Нефтехимик» и «Родина». Встреча состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Начало — в 18:00 мск. Команды занимают соседние места в нижней части таблицы. У одной из них будет шанс уйти в отрыв.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нефтехимик» — «Родина» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Родины» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Нефтехимика» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.00.

Прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Родина» (03.09.2025)

Далеко не лучшим образом проходит первая часть нового сезона Первой лиги для «Нефтехимика» и «Родины». Они расположились в нижней части турнирной таблицы и набрали одинаковое количество очков — по семь. От клуба из Москвы ожидали гораздо большего — борьбы за выход в РПЛ с первых же туров.

Первую в этом сезоне победу «Родина» одержала в прошлом матче с «Торпедо» (3:0). Гордиться тут особо нечем, ведь соперник в ужасной форме. Но в целом после отставки Зорана Зельковича, команда не знает поражений. До встречи с автозаводцами было три ничьих — с тульским «Арсеналом» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Шинником» (1:1).

Как сказал выступающий за московский клуб на правах аренды Владислав Бессмертный, не хватает фарта и голов. Возможно, это и правда так, но ещё нужно собраннее действовать в обороне. Исполняющий обязанности тренера Барсег Киракосян немного поработал над этим аспектом, а три забитых в ворота «Торпедо» мяча должны придать уверенности атаке.

У «Нефтехимика» ситуация обратная. Начало сезона получилось хорошим, команда шла без поражений, но после победы в матче с «Шинником» (2:0) не может выиграть на протяжении трёх встреч. Уступила «КАМАЗу» (1:3) и «Факелу» (0:1), а с «Челябинском» сыграла вничью — 1:1. Сравнять счёт удалось на 69-й минуте, а в концовке был удалён экс-защитник «Родины» Дмитрий Шардинцев.

Отсутствие стабильности — основная причина всех неудач нижнекамцев. Если они играют с хорошо атакующей и привыкшей действовать первым номером командой, сразу теряются и отдают много пространства. Чуть собраннее нужно быть футболистам. Ещё повезло, что удалось отскочить на ничью с челябинцами, но дисциплина в концовке всё равно подвела.

В прошлом сезоне «Нефтехимик» выиграл у «Родины» оба матча (2:1 и 3:0). По два мяча забили Рашид Магомедов и Эдуард Валиахметов. Оба остались в команде и попытаются вновь наказать московский клуб. Вот только не факт, что получится. В атаке нижнекамцы действуют уже не так агрессивно и испытывают проблемы с более классными командами.

Предлагаем поставить на то, что «Родина» победит. После ухода Зорана Зельковича игра у москвичей улучшилась, и пришли первые результаты. Если сравнивать с «Нефтехимиком», то можно заявить, что команда на ходу. А вот нижнекамцы, наоборот, на спаде.

Ставка: «Родина» победит «Нефтехимик» за 2.25.