«Енисей» — «Шинник»: Андрей Тихонов сохранит хороший ход

Красноярский клуб разогнался. На своём поле у него есть шансы набрать очки.

Матч 8-го тура Первой лиги «Енисей» — «Шинник» пройдёт 3 сентября на арене «Енисей» в Красноярске. Начало запланировано на 15:00 мск. Соперники находятся в середине турнирной таблицы и стремятся втиснуться в чемпионскую гонку.

Коэффициенты на матч «Енисей» — «Шинник» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Енисея» предлагается с коэффициентом 2.09, что приблизительно равно 48% вероятности. Поставить на успех «Шинника» можно за 3.60, а ничейный исход идёт за 3.36.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.89. По мнению экспертов, самый вероятный счёт после 90 минут игры — 0:0 или 1:1.

Прогноз на матч Первой лиги «Енисей» — «Шинник» (03.09.2025)

У красноярского «Енисея» пошла положительная серия. 1:0 с «Соколом» дома (победный забил Лука Раткович), до этого — яркая выездная победа 2:0 над «Черноморцем» и боевая ничья со счётом 2:2 в Туле с местным «Арсеналом». В сумме это семь очков за три тура и два «сухаря» — хороший знак для команды Андрея Тихонова.

Ярославский «Шинник» тоже прибавил. Свежие 1:0 с «Черноморцем» (победный на 90+4-й от Дениса Миронова), ранее — 1:1 с «Родиной» и выездные 2:1 у «Чайки». Команда стала надёжнее действовать в концовках встреч и чаще «дожимает» эпизоды на стандартах и вторых мячах.

В очных встречах результаты сбалансированные. За последние два сезона были 0:0 в Красноярске, 2:0 в пользу ярославцев и крупная победа «Енисея» — 4:1. Пара проводит упорные встречи, как видно. Устойчивого перевеса одной стороны здесь не наблюдается.

Турнирно соперники рядом на данном этапе сезона и идут нога в ногу по очкам. У обоих по восемь очков после семи туров. Это зона «середины», где каждое очко весит много. Победа даёт шанс подтянуться к верхней части таблицы уже к паузе на сентябрьские международные встречи. Однако отставание от лидеров — 10 очков.

Логично здесь ждать строгий первый тайм. «Енисей», вероятно, попытается аккуратно владеть мячом и искать моменты для прострелов или ударов с линии штрафной. «Шинник» может попробовать использовать компактный средний блок, навесы и стандарты, а также сделать акцент на концовку. У ярославцев в последних турах решающие голы приходят поздно.

Прогноз будет следующий. Матч разделится на детали, а решать будет первый гол. Чуть ближе «Енисей» к этому за счёт домашнего поля и текущей серии. Если хозяева первыми доведут момент до точного удара, игра пойдёт по их сценарию. Если же «Шинник» дотерпит до концовки, риск позднего ответа высок. В итоге ждём 1Х через ТМ 2.5 мяча.

Ставка: «Енисей» не проиграет «Шиннику» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.