РПЛ, сезон-2025/2026, расписание матчей, на каком месте Спартак, кто выиграет, турнирная таблица, прогнозы

Расклады после 7-го тура РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА — красавчики, «Спартак» и «Зенит» — нет
Максим Ермаков
Расклады после 7-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Стоит ли верить букмекерам?

РПЛ взяла небольшой перерыв на время международных матчей сборных, но вернётся уже 12 сентября. Кто ушёл на отдых в хорошем настроении, а кому не до веселья? Разберёмся, какие расклады в турнирной таблице после 7-го тура, что говорят букмекеры и какие будут прогнозы.

Верить глазам, а не слухам

Турнирную таблицу после 7-го тура возглавляет действующий чемпион «Краснодар», но на его триумф букмекеры предлагают поставить за 4.00. Главным же фаворитом выделяют «Зенит», который находится на пятой строчке. Коэффициент — 2.60. По факту подопечные Сергея Семака не похожи на реальную угрозу «быкам».

Говорить, что они вернули прежнюю форму после побед в матчах с махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» — опрометчиво. Жерсон не оправдал надежд. Зато Глушенков раз за разом доказывает тренеру, что должен быть в стартовом составе, но его долгое время не замечали.

Другое дело «Краснодар», который демонстрирует чемпионский футбол. Единственное поражение в РПЛ команда потерпела в матче с набравшим ход «Локомотивом» (1:2). Во встрече 7-го тура удержала ничью 1:1 во встрече с ЦСКА, играя в меньшинстве с 56-й минуты. В шикарной форме Эдуард Сперцян (4+8), и даёт результат новичок Гаэтан Перрен. У француза 2+1 в последних трёх играх во всех турнирах.

Фабио Челестини заставляет молчать критиков

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА ради ещё одного трофея в свою копилочку. Уже выигран Суперкубок России, а в РПЛ его подопечные занимают второе место, не зная поражений. Это новые армейцы — агрессивные и быстрые в атаках.

Результат у швейцарца делают молодые российские футболисты — 19-летний Кирилл Глебов и 20-летний Матвей Кисляк. Букмекеры после 7-го тура оценили возможную победу ЦСКА в чемпионате России коэффициентом 5.00. А на то, что клуб войдёт в тройку лидеров, можно поставить за 1.60.

Станкович и Карпин — разочарования, Батраков — шикарен

Из остальных трёх московских команд можно похвалить только «Локомотив». Алексей Батраков — «машина». Пока он лучший бомбардир первенства — семь забитых мячей. У Дмитрия Воробьёва в копилке пять голов. Ну а сама команда располагается на четвёртом месте и ещё никому не проигрывала. Поставить сейчас на то, что железнодорожники финишируют в топ-4, можно за 2.00.

«Спартак» радуется победам в матчах с аутсайдерами, однако и их добывает с трудом. В последней встрече РПЛ выиграл у бедного «Сочи» благодаря двум пенальти — 2:1. Станкович был счастлив, но разве это хороший результат для команды, которая хочет бороться за чемпионство? Пока красно-белые на шестом месте, а поставить на то, что они не поднимутся выше, можно за 4.00.

Валерий Карпин испортил московское «Динамо» прагматичной игрой. Его подопечные расположились на 10-й строчке, одержав всего две победы. В последней встрече уступили махачкалинцам 0:1. Было ошибкой взять Сергеева как основного форварда. Отсутствие Тюкавина, Гладышева и уход Карраскаля сильно сказываются на результативности. Поставить на то, что команда займёт место ниже пятого, можно за 1.77.

Сенсация РПЛ после 7-го тура

«Балтика» — главная сенсация нового сезона. Она занимает третье место и идёт без поражений. Однако из серьёзных команд пострадал от неё пока только «Спартак». Посмотрим, что будет дальше. Поставить прямо сейчас на то, что калининградцы займут место в топ-5 по итогам сезона, можно за 6.00.

Кому заказана дорога в Первую лигу

Главные претенденты на прямой вылет в Первую лигу — «Сочи» и «Пари НН». Совсем не задался старт нового сезона у команд. Южане вообще набрали лишь одно очко. Поставить на то, что они покинут РПЛ, можно за 1.70. Выше идут «Ростов», «Акрон» и «Оренбург». Вряд ли кто-то из них поменяется местами с аутсайдерами со дна таблицы. Все три команды хороши и смогут оградить себя от 15-й строчки.

