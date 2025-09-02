Скидки
Сокол — КАМАЗ, 3 сентября 2025 года, смотреть онлайн, прямая трансляция, прогноз и ставка на матч, во сколько начало

«Сокол» — «КАМАЗ»: челнинцы продолжат борьбу за выход в РПЛ
Алексей Анисимов
«Сокол» — «КАМАЗ»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Ильдара Ахметзянова стабильнее соперника.

«Сокол» и «КАМАЗ» сыграют в среду, 3 сентября, в Саратове. Стартовый свисток в матче 8-го тура Первой лиги запланирован на 18:00 мск. Хозяева находятся на дне таблицы, у них четыре очка и всего три забитых мяча. У гостей получился куда более уверенный старт: 14 очков, хорошая динамика и заметное преимущество по созданию моментов.

Коэффициенты на матч «Сокол» — «КАМАЗ» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «КАМАЗа» предлагается с коэффициентом 2.70, что приблизительно составляет 37% вероятности. Поставить на успех «Сокола» можно за 2.99, а ничейный исход идёт за 2.89.

Вместе с тем аналитики ожидают низкую результативность в матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.43. По линии точных счетов самые вероятные варианты — 0:0 и 1:1.

Прогноз на матч Первой лиги «Сокол» — «КАМАЗ» (03.09.2025)

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сокол» ищет баланс после выездного поражения от «Енисея» (0:1) и осечки в Челябинске (1:3). Ранее были ничьи с соперниками из нижней части таблицы, но без каких-либо прорывов в атаке — средний показатель ударов в створ держится на уровне трёх-четырёх за матч. Переезд домой важен, однако команда Младена Кашчелана пока тяжело вскрывает низкий блок. Это считывается и по статистике владения и по результативности.

«КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова стабилен. В последнем туре была ничья 1:1 на выезде со «СКА-Хабаровск», а неделей ранее — победа 3:1 в матче с «Уфой» дома. В пяти последних играх у челнинцев три победы, одна ничья и одно поражение. При этом среднее количество ударов в створ больше, чем у соперника. Команда хорошо работает в переходных фазах и умеет доводить быстрые атаки до ударов из выгодных позиций.

Очные встречи в последних сезонах — с преимуществом «Сокола». В 2024 году саратовцы выиграли на своём поле со счётом 1:0, а в гостях уступили — 1:3. Но ещё сезоном ранее на своём поле не проигрывали. В Саратове хозяева чаще упираются в дисциплину, переводя матч в борьбу за первый гол. Однако при текущем соотношении сил и форме гостей важнее контроль темпа и стандарты. Этот контекст добавляет веса «КАМАЗу».

Тактически ожидается осторожный старт. «Сокол» попытается играть компактно вторым номером. «КАМАЗ», вероятно, будет делать упор на давление и простые решения в завершающей трети. Ключ к матчу — первая ошибка и розыгрыш стандартов, где челнинцы смотрятся убедительнее. В таких условиях ценность первого точного удара возрастает.

Статистика сезона подталкивает к «низовому» сценарию, но с перевесом для гостей. У «Сокола» лишь три забитых и семь пропущенных мячей, тогда как у «КАМАЗа» — 13 забитых при лучшем качестве моментов и примерно такой же обороне. Пожалуй, челнинцы гораздо ближе к очкам и как минимум не уступят. А тотал будет меньше 2.5 мяча. Более смелый вариант — победа гостей с разницей в один мяч.

Ставка: «КАМАЗ» не проиграет «Соколу» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.

