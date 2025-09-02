Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Торпедо — Уфа, 3 сентября 2025, прогноз на матч Первой лиги, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, счёт, голы, ставки на футбол

«Торпедо» — «Уфа». Ничего, кроме разочарования!
Максим Ермаков
«Торпедо» — «Уфа»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Глобальные изменения в тренерском штабе пока не сулят автозаводцам ничего хорошего.

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск. Сколько ещё болельщики автозаводцев будут наблюдать за падением своей команды на дно?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Уфа» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Уфы» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу москвичей за 5.50.

Прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Уфа» (03.09.2025)

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Уфа
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» нужно благодарить судьбу за исключение из РПЛ. С такой игрой в каждом туре могло быть по четыре-пять пропущенных мячей. После семи матчей в Первой лиге команда занимает место в зоне вылета, потерпев пять поражений. Всего три забитых мяча на этом отрезке и одна победа, добытая в игре с «Уралом» (1:0), что удивительно.

Олег Кононов был уволен как раз перед встречей екатеринбуржцами, а потом командой руководил его помощник Павел Кирильчик. Но и он недолго проработал — 1 сентября руководство объявило не только о его отставке, но и об уходе всего штаба. Готовит к предстоящей встрече автозаводцев Сергей Жуков, ранее работавший с молодёжкой в системе клуба.

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию

Поэтому абсолютно непонятно, каких изменений ждать от исполняющего обязанности тренера. При Кирильчике вратарь Ростислав Солдатенко сел на скамейку, а его место занял ветеран Егор Бабурин. Он сохранил ворота в неприкосновенности в игре с «Уралом», но после этого пропустил суммарно шесть мячей в матчах с «Ротором» (0:3) и «Родиной» (0:3). Сергей Жуков должен подумать над выбором.

«Уфа» сохраняет традиции и первым делом думает о защите своих ворот, а уже потом – об атаке. Хотя получается выполнять установки Омари Тетрадзе далеко не всегда. Команда очень нестабильна, но держится в середине таблицы. В трёх последних матчах сыграла вничью с «Родиной» (0:0), уступила «КАМАЗу» (1:3) и разгромила «Чайку» (4:0).

Последний результат удивляет — как раскрылась уфимская атака. Особенно новичок Дилан Ортис. Колумбиец оформил дубль в той встрече, хотя вышел на замену только на 69-й минуте. Это его второй неполный матч за команду и дебютные голы. Наверняка скоро он станет игроком стартового состава, вытеснив молодого Османа Минатулаева.

Материалы по теме
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?

Состав у «Уфы» солидный для Первой лиги. Возвращение местной легенды голкипера Александра Беленова тоже пришлось кстати. Несмотря на возраст, вратарь часто спасает команду и совершает много сейвов. Однако сильная сторона подопечных Омари Тетрадзе — домашние выступления. На выезде в этом сезоне они провели три игры, и все закончились поражениями.

Говорит ли это о том, что у москвичей будет шанс? Определённо, но максимум на ничью. Предлагаем поставить на то, что команда из Уфы не проиграет, за 2.02. Массовые изменения в тренерском штабе скажутся на состоянии «Торпедо». Теперь многое будет по-другому, а футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к переменам. «Уфа» лучше подготовлена и сможет зацепить очки на выезде — впервые в этом сезоне.

Ставка: «Уфа» не проиграет «Торпедо» за 2.02.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android