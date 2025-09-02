«Торпедо» — «Уфа». Ничего, кроме разочарования!

3 сентября 2025 года в матче 8-го тура Первой лиги сыграют «Торпедо» и «Уфа». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 19:00 мск. Сколько ещё болельщики автозаводцев будут наблюдать за падением своей команды на дно?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Уфа» 3 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Уфы» оценили в 5.40. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу москвичей за 5.50.

Прогноз на матч 8-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Уфа» (03.09.2025)

«Торпедо» нужно благодарить судьбу за исключение из РПЛ. С такой игрой в каждом туре могло быть по четыре-пять пропущенных мячей. После семи матчей в Первой лиге команда занимает место в зоне вылета, потерпев пять поражений. Всего три забитых мяча на этом отрезке и одна победа, добытая в игре с «Уралом» (1:0), что удивительно.

Олег Кононов был уволен как раз перед встречей екатеринбуржцами, а потом командой руководил его помощник Павел Кирильчик. Но и он недолго проработал — 1 сентября руководство объявило не только о его отставке, но и об уходе всего штаба. Готовит к предстоящей встрече автозаводцев Сергей Жуков, ранее работавший с молодёжкой в системе клуба.

Поэтому абсолютно непонятно, каких изменений ждать от исполняющего обязанности тренера. При Кирильчике вратарь Ростислав Солдатенко сел на скамейку, а его место занял ветеран Егор Бабурин. Он сохранил ворота в неприкосновенности в игре с «Уралом», но после этого пропустил суммарно шесть мячей в матчах с «Ротором» (0:3) и «Родиной» (0:3). Сергей Жуков должен подумать над выбором.

«Уфа» сохраняет традиции и первым делом думает о защите своих ворот, а уже потом – об атаке. Хотя получается выполнять установки Омари Тетрадзе далеко не всегда. Команда очень нестабильна, но держится в середине таблицы. В трёх последних матчах сыграла вничью с «Родиной» (0:0), уступила «КАМАЗу» (1:3) и разгромила «Чайку» (4:0).

Последний результат удивляет — как раскрылась уфимская атака. Особенно новичок Дилан Ортис. Колумбиец оформил дубль в той встрече, хотя вышел на замену только на 69-й минуте. Это его второй неполный матч за команду и дебютные голы. Наверняка скоро он станет игроком стартового состава, вытеснив молодого Османа Минатулаева.

Состав у «Уфы» солидный для Первой лиги. Возвращение местной легенды голкипера Александра Беленова тоже пришлось кстати. Несмотря на возраст, вратарь часто спасает команду и совершает много сейвов. Однако сильная сторона подопечных Омари Тетрадзе — домашние выступления. На выезде в этом сезоне они провели три игры, и все закончились поражениями.

Говорит ли это о том, что у москвичей будет шанс? Определённо, но максимум на ничью. Предлагаем поставить на то, что команда из Уфы не проиграет, за 2.02. Массовые изменения в тренерском штабе скажутся на состоянии «Торпедо». Теперь многое будет по-другому, а футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к переменам. «Уфа» лучше подготовлена и сможет зацепить очки на выезде — впервые в этом сезоне.

Ставка: «Уфа» не проиграет «Торпедо» за 2.02.