Карпин отдохнёт от «Динамо». Чего ждать от матчей сборной России в сентябре

В российском клубном сезоне настал первый перерыв на сборные. Национальная команда соберётся в начале осени для того, чтобы сыграть два матча. 4 сентября команда Валерия Карпина на «Лукойл Арене» в Москве сыграет с Иорданией, а 7 сентября проведёт выездную встречу с командой Катара.

В июне прервалась победная серия команды Валерия Карпина — случилась ничья с Нигерией (1:1), впрочем, и соперник был сильнее предыдущих. Сейчас можно попробовать начать новую серию. Азиатские команды, конечно, не Бруней и не Куба, однако и не настолько статусны в сравнении с теми же нигерийцами.

Состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Илья Вахания («Ростов», Ростов-на-Дону), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак», Москва).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

На самом деле для Валерия Карпина предстоящие матчи можно назвать глотком свежего воздуха. В «Динамо» у тренера пока совсем не получается. Так что это отличная возможность переключиться и зарядиться положительными эмоциями.

Что мы можем сказать о предстоящих встречах? Очевидно, что играть с Иорданией и Катаром будут два разных состава — заявка большая, все получат шанс. Скорее всего, ближе к основному будет вариант в игре с Катаром. И соперник повыше уровнем как минимум на бумаге, да и легионеры после перелётов получат чуть больше времени на адаптацию.

Однако начинать предстоит с Иорданией. Эта команда готовится к своему дебюту на ЧМ-2026. Вообще, футбол в этой стране на подъёме, ведь в прошлом году на Кубке Азии иорданцы добрались до 1/4 финала. Уступили там, кстати, как раз Катару. Известных имён в составе практически нет, разве что игрок «Ренна» Мусса Тамари. С учётом того, что наша сборная играет дома, конечно, Россия — фаворит. На победу команды Карпина дают коэффициент 1.45, а на соперника — 7.80. Ничья идёт за 4.40.

При этом совсем не факт, что будет град голов. На ТБ 2.5 дают 1.80, на ТМ 2.5 — 2.00. Иорданцы неплохо выступают в последнее время, было разве что поражение от Саудовской Аравии (0:2) на выезде.

А вот с Катаром будет сложнее. Во-первых, это выездная встреча в непростых погодных условиях. Во-вторых, сама сборная Катара на бумаге выглядит сильнее Иордании. Не будем забывать и то, что за всю историю встреч наши футболисты никогда не побеждали этого соперника. Два матча завершились со счётом 1:1 (в том числе и последняя встреча в 2023 году), ещё раз сильнее были азиаты (2:1). При этом, в отличие от иорданцев, Катар ещё не вышел на ЧМ-2026. Им предстоит дополнительный отборочный раунд, где нужно будет занять первое место в группе с ОАЭ и Оманом.

Конечно, класс футболистов Карпина выше, аналитики ведут нашу команду фаворитом, однако здесь всё не так очевидно. 2.15 на победу России, 3.35 — на Катар, 3.45 — на ничью. Много голов здесь тоже не ждут — 2.02 на ТБ 2.5 мяча, 1.78 — на обратную ситуацию. Короче говоря, легко не будет. Но ждём побед от нашей сборной.