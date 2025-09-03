Скидки
Первая лига, 8-й тур, матчи, расписание, 3 сентября 2025 года, Торпедо — Уфа, Енисей — Шинник, Арсенал — СКА-Хабаровск, ставки

8-й тур Первой лиги: экспресс с коэффициентом 305.9
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи 8-го тура Первой лиги 3 сентября
Аудио-версия:
Комментарии
Рассмотрим некоторые игры перед сентябрьской международной паузой.

Сегодня, 3 сентября, состоятся некоторые матчи 8-го тура Первой лиги. Авторы «Чемпионата» сделали прогнозы и подготовили единый экспресс.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Уфа»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Уфа
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» нужно благодарить судьбу за исключение из РПЛ. С такой игрой в каждом туре могло быть по четыре-пять пропущенных мячей. После семи матчей в Первой лиге команда занимает место в зоне вылета, потерпев пять поражений. Всего три забитых мяча на этом отрезке и одна победа, добытая в игре с «Уралом» (1:0), что удивительно. С тренерским штабом расстались.

«Уфа» сохраняет традиции и первым делом думает о защите своих ворот, а уже потом – об атаке. Хотя получается выполнять установки Омари Тетрадзе далеко не всегда. Команда очень нестабильна, но держится в середине таблицы. В трёх последних матчах сыграла вничью с «Родиной» (0:0), уступила «КАМАЗу» (1:3) и разгромила «Чайку» (4:0). При этом игра на выезде хромает.

Говорит ли это о том, что у москвичей будет шанс? Определённо, однако максимум на ничью. Предлагаем поставить на то, что команда из Уфы не проиграет, за 2.02. Массовые изменения в тренерском штабе скажутся на состоянии «Торпедо». Теперь многое будет по-другому, а футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к переменам. «Уфа» лучше подготовлена и сможет зацепить очки на выезде — впервые в этом сезоне.

Прогноз на матч «Сокол» — «КАМАЗ»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Не начался
КАМАЗ
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сокол» ищет баланс после выездного поражения от «Енисея» (0:1) и осечки в Челябинске (1:3). Ранее были ничьи с соперниками из нижней части таблицы, но без каких-либо прорывов в атаке — средний показатель ударов в створ держится на уровне трёх-четырёх за матч. Переезд домой важен, однако команда Младена Кашчелана пока тяжело вскрывает низкий блок. Это считывается и по статистике владения, и по результативности.

«КАМАЗ» Ильдара Ахметзянова стабилен. В последнем туре была ничья 1:1 на выезде со «СКА-Хабаровск», а неделей ранее — победа 3:1 в матче с «Уфой» дома. В пяти последних играх у челнинцев три победы, одна ничья и одно поражение. При этом среднее количество ударов в створ больше, чем у соперника. Команда хорошо работает в переходных фазах и умеет доводить быстрые атаки до ударов из выгодных позиций.

Статистика сезона подталкивает к «низовому» сценарию, но с перевесом гостей. У «Сокола» лишь три забитых и семь пропущенных мячей, тогда как у «КАМАЗа» — 13 забитых при лучшем качестве моментов и примерно такой же обороне. Пожалуй, челнинцы гораздо ближе к очкам и как минимум не уступят. А тотал будет меньше 2.5 мяча. Более смелый вариант — победа гостей с разницей в один мяч.

Прогноз на матч «Арсенал» — «СКА-Хабаровск»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Не начался
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Дмитрия Гунько заметно продвинулась в атакующих действиях. Яркая победа 3:0 в матче с «Чайкой» и камбэк 2:2 с «Енисеем» — показательно. В обоих встречах ключевую роль сыграли форвард Амур Калмыков и полузащитники Милош Брнович и Эдарлин Рейес, регулярно влияющие на голевые эпизоды. При этом в предыдущем туре «Арсенал» оступился в Ульяновске (1:2), что добавит мотивации вернуться к компактной игре дома.

«СКА-Хабаровск» Алексея Поддубского держал устойчивый темп: на старте добыл две победы и две ничьих, однако потом сбавил. В субботу, 30 августа, армейцы сыграли 1:1 с одним из лидеров «КАМАЗом». СКА при этом прибавляет во втором тайме. Однако есть важная оговорка. Перелёт на запад страны влечёт за собой усталость и проблемы с логистикой.

Прогноз следующий. «Арсенал» будет ближе к очкам. Судя по старту сезона и очным встречам в Туле, хозяева могут закончить матч с перевесом в один мяч. Итоговая ставка — «Арсенал» победит при тотал меньше 3.5 мяча. Для рисковых вариант — победа хозяев ровно в один мяч. Ожидаемый счёт — 1:0 или 2:1 в пользу туляков. Многое решат стандарты и индивидуальное мастерство отдельных футболистов (например, Калмыкова и Брновича).

Прогноз на матч «Волга» — «Черноморец»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 17:30 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Не начался
Черноморец
Новороссийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ульяновская «Волга» стартовала тяжело: всего две победы в семи турах, три поражения и две ничьих. Команда мало забивает и редко создаёт много моментов в атаке. На своём поле выглядит чуть смелее, особенно при поддержке трибун, однако в целом проблемы с завершением пока остаются системными.

«Черноморец» переживает не менее сложный старт: две ничьих при пяти поражениях. В последнем туре новороссийцы уступили «Шиннику» со счётом 0:1, пропустив на последних минутах. До этого была домашняя неудача с «Енисеем» — 0:2. Команда часто выглядит организованной, но проседает в концовках и не умеет удерживать равный счёт.

Матч ожидается закрытым, с минимумом голевых моментов. «Волга» дома постарается играть активнее, однако «Черноморец» умеет держать строй и будет цепляться за ничью. Базовый вариант — 0:0 или 1:1. Победа возможна только с преимуществом в один гол, однако в целом баланс сил намекает на ничейный исход.

Прогноз на матч «Енисей» — «Шинник»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Шинник
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У красноярского «Енисея» пошла положительная серия. 1:0 с «Соколом» дома (победный забил Лука Раткович), до этого — яркая выездная победа 2:0 в матче с «Черноморцем» и боевая ничья со счётом 2:2 в Туле с «Арсеналом». В сумме это семь очков за три тура и два «сухаря» — хороший знак для команды Андрея Тихонова.

Ярославский «Шинник» тоже прибавил. Свежие 1:0 с «Черноморцем» (победный на 90+4-й от Дениса Миронова), ранее — 1:1 с «Родиной» и выездные 2:1 с «Чайкой». Команда стала надёжнее действовать в концовках встреч и чаще «дожимает» эпизоды на стандартах и вторых мячах.

Прогноз будет следующий. Матч разделится на отрезки, и многое решит первый гол. Чуть ближе к этому «Енисей» – за счёт домашнего поля и текущей серии. Если хозяева первыми доведут момент до точного удара, игра пойдёт по их сценарию. Если же «Шинник» дотерпит до концовки, риск позднего ответа высок. В итоге ждём 1Х через ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Родина»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Далеко не лучшим образом проходит первая часть нового сезона Первой лиги для «Нефтехимика» и «Родины». Они расположились в нижней части турнирной таблицы и набрали одинаковое количество очков — по семь. От клуба из Москвы ожидали гораздо большего — борьбы за выход в РПЛ с первых же туров.

Первую в этом сезоне победу «Родина» одержала в прошлом матче с «Торпедо» (3:0). Гордиться тут особо нечем, ведь соперник в ужасной форме. Однако в целом после отставки Зорана Зельковича команда не знает поражений. У «Нефтехимика» ситуация обратная. Начало сезона получилось хорошим, команда шла без поражений, но после победы в матче с «Шинником» (2:0) не может выиграть на протяжении трёх встреч.

Предлагаем поставить на то, что «Родина» победит. После ухода Зельковича игра у москвичей улучшилась, и пришли первые результаты. Если сравнивать с «Нефтехимиком», то можно заявить, что команда на ходу. А вот нижнекамцы, наоборот, на спаде.

Прогноз на матч «Чайка» — «Ротор»

Россия — Лига PARI . 8-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чайка» под руководством бывшей легенды «Спартака» Дмитрия Комбарова очень уверенно начала сезон Первой лиги, однако потихонечку пришла к некоторого рода кризису. После беспроигрышной четырёхматчевой серии команда терпит поражения вот уже в трёх встречах кряду. Уступила «Шиннику» (1:2), тульскому «Арсеналу» (0:3) и «Уфе» (0:4).

С учётом того, что со многими из стартового состава Комбаров работал ранее, становится непонятно, почему произошёл такой сбой. «Ротор» может этим воспользоваться. Главный тренер Денис Бояринцев умеет цепляться за очки и выстраивает игру своих подопечных в зависимости от ситуации. Здесь можно будет попробовать действовать первым номером, устраивая раз за разом пожар в штрафной соперника.

Задача подопечных Дмитрия Комбарова — хотя бы распечатать ворота соперника. Все футболисты в его составе очень молодые, свежие и хотят заявить о себе. Результат придёт. Поставим на обмен голами с коэффициентом 2.45. Здесь вполне может быть ничья со счётом 1:1. У «Чайки» защита напрочь отсутствует, а у «Ротора» не складывается игра на выезде.

Экспресс на 8-й тур Первой лиги 3 сентября 2025 года

  • Ставка 1: «Уфа» не проиграет «Торпедо» за 2.02.
  • Ставка 2: «КАМАЗ» не проиграет «Соколу» + тотал меньше 2.5 мяча за 1.84.
  • Ставка 3: «Арсенал» обыграет «СКА-Хабаровск» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.37.
  • Ставка 4: ничья в матче «Волга» — «Черноморец» за 3.00.
  • Ставка 5: «Енисей» не проиграет «Шиннику» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.
  • Ставка 6: «Родина» победит «Нефтехимик» за 2.25.
  • Ставка 7: обе забьют в матче «Чайка» — «Ротор» за 2.45.

Общий коэффициент: 2.02 х 1.84 х 2.37 х 3.00 х 2.10 х 2.25 х 2.45 = 305.9.

