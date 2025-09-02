Россия — Иордания. Проверим участника ЧМ-2026 на прочность!

4 сентября 2025 года в товарищеском матче сыграют сборные России и Иордании. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Соперник впервые в истории вышел на чемпионат мира. Пожалуй, это хорошая практика для команды Карпина.

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Иордания 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.45, а шансы сборной Иордании оценили в 7.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу сборной России за 7.00.

Прогноз на товарищеский матч Россия — Иордания (04.09.2025)

Сборная России продолжает проводить товарищеские встречи в период отстранения от официальных турниров. Вернуть могут в любой момент, и нужно быть к этому готовым. Вот только у Валерия Карпина за всё время так и не образовался основной костяк. Он постоянно экспериментирует. Имеет право.

В целом итоговый состав на предстоящий матч с Иорданией выглядит убедительно. Прилетят даже Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук. Правда, из-за долгого пути главный тренер может предоставить им возможность отдохнуть и задействует уже во встрече с Катаром.

Хотя даже без них заявка выглядит убедительно. Дмитрий Воробьёв, Алексей Батраков, Максим Глушенков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов будут творить свою магию в атаке, а Максим Осипенко, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Станислав Агкацев и Денис Адамов гарантируют обеспечить надёжную защиту. Раньше получалось неплохо — восемь побед подряд всухую.

Прервалась эта счастливая серия в товарищеской встрече с Нигерией в июне — 1:1. Потом сборная России реабилитировалась, разгромив Беларусь (4:1). Многое ещё зависит от настроя тренерского штаба. Валерия Карпина чуть ли не выгоняют из московского «Динамо» болельщики. Всё из-за ужасных выступлений. Напряжение возросло, однако ему не привыкать.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира, успешно прошла квалификацию. Это намного интереснее, чем Замбия или Гренада, которых российская команда раскатала со счётом 5:0. Всё-таки уровень ЧМ.

Предпочитает команда действовать с большим уклоном на оборону, особенно если встречается с яркими соперниками. Однако не всегда её это спасает от поражений. Кстати, в январе этого года играла с «Зенитом» в товарищеских матчах. Один завершился поражением со счётом 0:1, а другой вничью — 1:1.

Предлагаем поставить на победу сборной России с форой (-1.5) за 2.30. Как заявили в пресс-службе сборной Иордании, в Москву прилетит самый оптимальный состав, который будет выступать на ЧМ-2026. Но в нём есть только один представитель топ-5 лиг — это Мусса Аль-Тамари из «Ренна». Вряд ли он в одиночку создаст проблемы нашей обороне. Выигрывать с разницей в два мяча команда Карпина обязана, однако не ждите голевого пиршества.

Ставка: сборная России победит Иорданию с разницей минимум в два мяча за 2.30.