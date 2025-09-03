Болгария — Испания. Первая жертва Ламина Ямаля в квалификации ЧМ-2026

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Болгария и Испания. Встреча состоится на стадионе «Василь Левски» в Софии. Начало — в 21:45 мск. В стране праздник — прилетают звёзды! Вот только команде совсем не радостно.

Коэффициенты букмекеров на матч Болгария — Испания 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явным фаворитом «Красную фурию». Поставить на победу сборной Испании можно с коэффициентом 1.11. Шансы сборной Болгарии оценили в 33.00. Ничья идёт с коэффициентом 9.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.15. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу испанцев за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Болгария — Испания (04.09.2025)

Болгарский футбол находится в очень плохом состоянии. Не рождаются талантливые футболисты, которые могли бы повысить уровень сборной. С 1998 года она не проходила квалификацию на чемпионаты мира и лишь раз за это время играла на групповом этапе ЧЕ.

Безвыигрышная серия сборной Болгарии составляет пять матчей во всех турнирах. В последней товарищеской встрече она проиграла Греции (0:4), а до этого сыграла вничью с Кипром (2:2).

Даже дома у команды не будет никакого преимущества. Если несколько лет назад можно было смело заявить, что на своём поле она классно обороняется, то в последнее время это уже не так. Всё из-за отсутствия защитников, имеющих опыт выступлений в больших турнирах. Таковых практически нет. Причём в любой линии.

Даже интересно, что придумает Илиан Илиев на предстоящий матч с набравшей сумасшедший ход сборной Испании. Победитель Евро-2024 за прошлый и этот годы проиграл только одну встречу, да и ту за пределами основного времени. Это был финал Лиги наций с Португалией — 2:2 (3:5 пен.).

Под руководством Луиса де ла Фуэнте играет огромное число молодых и талантливых, а также опытных футболистов. В заявку на предстоящие матчи отбора на ЧМ-2026 попали преимущественно игроки «Барселоны» — Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Педри, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес и Пау Кубарси. Гави, скорее всего, не полетит из-за травмы. В атаке будет царить гармония.

В первую очередь Луис де ла Фуэнте использует скоростные фланги. Почему бы и нет, если есть такие молодые и изобретательные футболисты. Проблем со взломом обороны болгар быть не должно. Вот только испанцы часто стали заигрываться впереди, забывая об обороне. 13 мячей они пропустили в последних шести матчах. Правда, и уровень соперников был высоким.

Это не та сборная Испании, которая играла только через контроль мяча. Благодаря появлению свежих талантов она стала раскрепощённой. В последних играх Лиги наций забила пять французам и три нидерландцам. Поэтому поставим на её индивидуальный тотал больше 3 мячей за 2.30. С учётом того, что в заявку попали лучшие футболисты страны, а оборона Болгарии в плохом состоянии, можно ждать разгрома.

Ставка: Испания забьёт Болгарии больше 3 мячей за 2.30.