Нидерланды — Польша. Мемфису Депаю — рекорд, его сборной — победа

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Нидерланды и Польша. Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 21:45 мск. Главная интрига — побьёт ли Мемфис Депай рекорд ван Перси.

Коэффициенты букмекеров на матч Нидерланды — Польша 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «оранжевым». Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.27. Шансы сборной Польши оценили в 13.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу нидерландцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Нидерланды — Польша (04.09.2025)

Рональд Куман вернул сборную Нидерландов на высокий уровень, однако ещё есть над чем поработать. В четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги наций команда показывала добротный футбол в атаке. Дважды в основное время сыграла вничью с Испанией — оба раза 2:2. Уступила лишь в серии пенальти.

В двух матчах квалификации на ЧМ-2026 были одержаны победы. Правда, уровень соперников оказался значительно ниже. Были обыграны Финляндия (2:0) и Мальта (8:0). Мемфис Депай забил три мяча в этих встречах и догнал легендарного Робина ван Перси по количеству голов за сборную. В предстоящей встрече он может установить новый рекорд. Недавно Мемфис восстановился после травмы, но с ходу показал свою готовность к вызову.

Сборная Нидерландов богата талантами. В защите играют опытные Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Стефан де Врей и другие. В атаке будет большая конкуренция, что хорошо сказывается на результативности. Были вызваны Коди Гакпо, Хави Симонс, Френки де Йонг, Сем Стейн и другие. По эффективности нет вопросов. Команда грамотно сбалансирована и укомплектована.

На её фоне сборная Польши выглядит скромно, даже несмотря на наличие Роберта Левандовского. Нападающий недавно восстановился после травмы и выходил на поле за «Барселону» лишь в концовках двух последних матчей. Непонятно, в какой он форме.

В трёх последних матчах квалификации Роберт только раз выходил в стартовом составе и стал автором единственного гола в ворота Литвы (1:0). Во встречах с Финляндией (1:2) и Мальтой (2:0) Михаил Пробеж играл с двумя нападающими, которыми стали Кароль Свидерски и Кшиштоф Пёнтек. Первый оформил дубль в ворота мальтийцев.

Оба попали в заявку, однако, какой будет расстановка, решать новому тренеру Яну Урбану. Для него это будет официальный дебют в сборной. В первую очередь ему придётся грамотно построить защиту, а выбор там неплохой — Якуб Кивёр и Ян Беднарек (оба — «Порту»), Мэтти Кэш («Астон Вилла») и не только.

Сборная Польши провела на одну игру больше в отборе на ЧМ-2026, чем Нидерланды, но очков у них поровну. Было бы хорошо сыграть хотя бы вничью, однако это кажется невозможным. Предлагаем поставить на победу команды Рональда Кумана через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Гости будут упираться и не должны проиграть разгромно. Ян Урбан серьёзно отнесётся к своему дебюту.

Ставка: Нидерланды победят Польшу + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.