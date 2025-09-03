Словакия — Германия. Демонстрация силы от немцев

4 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Словакия и Германия. Встреча состоится на стадионе «Тегельне Поле» в Братиславе. Начало — в 21:45 мск. Никакие травмы не должны помешать немцам.

Коэффициенты букмекеров на матч Словакия — Германия 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение немцам. Поставить на победу сборной Германии можно с коэффициентом 1.47. Шансы сборной Словакии оценили в 7.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу немцев за 7.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Словакия — Германия (04.09.2025)

Сборная Словакии пока оставляет двоякие ощущения. Она была близка к тому, чтобы подняться из Лиги С в Лиге наций, уверенно преодолев групповой этап. Однако в стыковых матчах уступила Словении — две нулевых ничьих и поражение в дополнительное время. Один обидно пропущенный гол решил судьбу команды.

В июне словаки неубедительно провели товарищеские матчи — проиграли Греции (1:4) и Израилю (0:1). Четыре пропущенных мяча на совести Мартина Дубравки. Он и сезон в АПЛ с «Бёрнли» начал плохо, пропустив шесть голов в трёх играх. Другой вопрос, почему такая опытная защита настолько плохо провела эти встречи.

Давид Ганцко и Милан Шкриньяр должны более ответственно подойти к предстоящей встрече. Но если защита сборной Словакии укомплектована хорошо, то в атаке почти нет футболистов, которые делали бы результат. Давид Стрелец подаёт надежды, однако ему не хватает опыта. Из 10 общекомандных голов в шести матчах группового этапа Лиги наций четыре на его счету. Недавно нападающий перебрался в «Мидлсбро».

Сборную Германии будет сложно удивить. Хотя она ещё не вышла на пик формы. Проиграла Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024 и осталась без медалей в минувшем розыгрыше Лиги наций. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсмана уступили в матче за третье место Франции (0:2).

К первой встрече квалификации на ЧМ-2026 немцы подходят с потерями. Не может тренер рассчитывать на Джамала Мусиалу, Кая Хаверца и Марка-Андре тер Штегена. Лерой Зане не получил вызов в сборную, что кажется странным. Особенно худо будет без основного голкипера. На это место будут претендовать Александр Нюбель и Оливер Бауманн. Оба выступают в Бундеслиге.

Полузащита — смесь опыта и молодости. Вызваны Флориан Вирц, Карим Адейеми, Серж Гнабри, Леон Горецка и Йозуа Киммих. А вот активных форвардов только двое — Никлас Фюллькруг и Ник Вольтемаде. Ник — высокий 23-летний нападающий, подаёт большие надежды. На днях он перешёл в «Ньюкасл», где попробует стать достойно заменить Александера Исака.

В целом для предстоящих матчей этих футболистов достаточно. Даже можно задействовать кого-то из вызванных новичков. Предлагаем поставить на то, что Германия выиграет у Словакии, через тотал больше 2.5 мяча. Неразбериха в обороне у хозяев открывает путь к воротам молодым и мотивированным футболистам немецкой атаки.

Ставка: Германия победит Словакию + тотал больше 2.5 мяча за 2.12.