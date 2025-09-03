Скидки
Главная Ставки Статьи

Казахстан — Уэльс, 4 сентября 2025 года, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

Казахстан — Уэльс: без Зайнутдинова будет особенно тяжело
Алексей Анисимов
Казахстан — Уэльс: прогноз на матч
Аудио-версия:
Ждём низкий темп и небольшое количество голов.

Казахстан и Уэльс сыграют в четверг, 4 сентября, в Астане на «Астана Арене». Матч 5-го тура группы J европейской квалификации ЧМ-2026 начнётся в 17:00 мск. Для валлийцев это дальний выезд — почти на 6000 км. Фактор адаптации и часовых поясов крайне важен.

Коэффициенты на матч Казахстан — Уэльс 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу Уэльса предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 60% вероятности. Поставить на успех Казахстана можно за 6.80, а ничейный исход идёт за 3.95.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Самым вероятным счётом выглядит 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Казахстан — Уэльс (04.09.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Весной команды уже встречались. В Кардиффе валлийцы выиграли 3:1 — забивали Дэниел Джеймс, Бен Дэвис и Рабби Матондо, у казахстанцев с пенальти отличился Асхат Тагыберген. Это была стартовая игра цикла для обеих сборных. Сюжет матча не только отразил текущий перекос в классе, но и подсветил уязвимость Уэльса перед стандартами соперника.

К началу сентябрьского окна Уэльс идёт в первой тройке группы с семью очками после четырёх туров, уступив только Бельгии в Брюсселе в зрелищной перестрелке. Важная деталь: команда Крэйга Беллами уступала 0:3, но вернулась в игру, сравняв счёт — реакция и глубина состава налицо. Доминирование валлийцев чаще обеспечивают быстрые фланги и стандарты.

Казахстан набрал три очка в трёх встречах и борется за попадание в плей-офф со второго места. Важен календарь: после Уэльса — выезд к Бельгии через три дня. Так что ротация неизбежна. Фактор домашнего стадиона и искусственный газон «Астана Арены» традиционно добавляют команде энергии и сокращают разницу в классе. Это те преимущества, которыми казахстанцам необходимо пользоваться.

По составам ситуация следующая. Уэльс объявил заявку на сентябрь: среди ключевых — Бен Дэвис, Джо Родон и Крис Мефам в обороне, Неко Уильямс на фланге, впереди — Бреннан Джонсон, Дэниел Джеймс, Гарри Уилсон и Киффер Мур. Казахстан вызвал костяк из КПЛ и легионеров – Нуралы Алипа, Яна Вороговского, Ислама Чеснокова, Максима Самородова. При этом Бактиёр Зайнутдинов пропустит сентябрьские матчи из-за травмы.

Судя по всему, позиционное преимущество Уэльса будет работать против плотного низко-среднего блока Казахстана. Акцент те и другие могут сделать на стандарты и полупространства. Искусственный газон и раннее начало помогут подсушить темп и усилить ценность первого гола. При таком сценарии ставка на гостевую победу в один мяч и умеренный тотал выглядит логично. Прогноз: Уэльс не проиграет + ТМ 2.5 мяча.

Ставка: Уэльс не проиграет Казахстану + тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

