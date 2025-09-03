Грузия — Турция: Хвича и Микаутадзе ответят Гюлеру

Матч открытия отбора ЧМ-2026 для группы E пройдёт в Тбилиси 4 сентября на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе». Стартовый свисток — в 19:00 мск. На Евро-2024 эти соперники уже встречались. Турция победила Грузию со счётом 3:1 — и эта память добавит эмоций стартовой игре цикла. Руководят командами Вилли Саньоль и Винченцо Монтелла.

Коэффициенты на матч Грузия — Турция 4 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Турции предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Поставить на успех сборной Грузии можно за 3.00, в то время как ничейный исход идёт с коэффициентом 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Грузия — Турция (04.09.2025)

Грузия под руководством Саньоля делает ставку на динамику и переходы через лидеров атаки — Хвичу Кварацхелию и Жоржа Микаутадзе. Плюс надёжность Георгия Мамардашвили в воротах. Важно и то, что Тбилиси традиционно даёт мощную поддержку — на игру с Турцией билеты раскупили задолго до даты матча. Это усиливает домашний фактор и темп, которым грузины способны загонять соперника в низкую оборону.

Из свежих кадровых новостей — полузащитник «Штурма» Отар Китеишвили пропустит сентябрьский цикл из-за травмы. В его отсутствие Саньоль довызвал нападающего «Фрозиноне» Георгия Квернадзе. Это вариант для ускорения флангов и давления впереди. Потеря Китеишвили бьёт по розыгрышу между линиями, но тренерский штаб попытался компенсировать её скоростью и глубиной атаки.

Турция начинает квалификацию с ярким набором исполнителей в созидании. В заявке Монтеллы — Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал и опытная вратарская линия (Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр). Команда после успешного Евро сохранила ядро и прибавила в вариативности на флангах. Это важный тест — умение контролировать игру на выезде в шумном Тбилиси.

Ожидается встреча с перепадами темпа. Грузия охотно взвинчивает скорость и кусает в переходах — прежде всего через Кварацхелию «один в один» и рывки Микаутадзе в полупространства. Турция сильна в позиционной фазе и стандартах, где Чалханоглу создаёт моменты под нападающих и бегущих из глубины. Дисциплина хозяев в обороне и флангах против Гюлера и работы опорной зоны на подборе — главное противостояние.

Психология и арена — за Грузию, однако по составу и устойчивости Турция выглядит мощнее. При этом обороны обеих сборных не безошибочны, а скоростной контекст и качество стандартов подталкивают к обмену голами. Ничейный сценарий с голами обеих сторон выглядит логично. «Низ» же без явных предпосылок брать рискованно — особенно на старте цикла.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча в матче Грузия — Турция за 2.07.