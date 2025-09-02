Хартли, Никитин, Ларионов — кто выиграет Кубок Гагарина? Чего ждать от нового сезона КХЛ

5 сентября стартует новый сезон КХЛ. 23 команды начнут борьбу за Кубок Гагарина. 11 клубов составят Западную конференцию, 12 — Восточную. В плей-офф по классике выйдут по восемь сильнейших из каждой конференции. Букмекеры уже опубликовали первые котировки на возможных обладателей Кубка. Изучаем, кто претендует на чемпионство в новом сезоне.

«Локомотив» — 6.00

Действующие обладатели Кубка Гагарина входят в новый сезон фаворитами. Да, сменился тренер — покинул команду Игорь Никитин. Но замена более чем достойная. Боб Хартли становился чемпионом во всех лигах, в которых работал. Это и АХЛ, и НХЛ, и чемпионат Швейцарии. Да и в КХЛ канадец уже побеждал с «Авангардом»! Так что реалии лиги специалисту хорошо знакомы.

Победный состав ярославцы сохранили на 90% и точно не ослабли. К тому же после жёстких защитных схем Никитина приход Хартли может стать глотком свежего воздуха для команды. Так что вполне можно замахнуться на династию! И букмекеры более чем допускают такой расклад.

ЦСКА, СКА — 7.00

Следом в прогнозах аналитики ставят два армейских клуба. И вот здесь возникают вопросы.

Да, в ЦСКА пришёл тренер-чемпион со своим штабом. Игорь Никитин — это больше чем подтверждённое качество. И, конечно, армейцы с ним будут высоко. Но москвичи, по сути, собирают новую команду. И вот так забраться с ней на самый верх будет непросто.

Котировки на СКА выглядят ещё большим авансом. Да, Игорь Ларионов — хороший специалист с уникальным, влюбляющим в себя видением хоккея. Но опять же — состав полностью перетряхнули. Легионеры, которых подписали, на бумаге должны делать разницу, однако будет ли так, мы пока не знаем. Чтобы завоевать Кубок Гагарина, пазл должен сложиться. И, кажется, что времени на это у петербуржцев маловато.

«Трактор» — 8.00

А вот в «Трактор» верится больше. Бенуа Гру, несмотря на слухи, никуда не уехал, команда в прошлом году дошла до финала и сейчас готова сделать шаг вперёд. Да, ушли Шабанов и Кравцов. Но подписали лучшего бомбардира прошлого сезона Джоша Ливо и Михаила Григоренко из СКА. Более чем достойные замены. Так что в Челябинске точно готовы к борьбе за Кубок Гагарина.

«Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург» — 10.00

Замыкает пул главных претендентов на трофей целая группа клубов. Больше других здесь верится в успех «Авангарда». Ги Буше уже и в прошлом сезоне сколотил классный коллектив, который вылетел от действующего чемпиона в овертайме седьмого матча. Есть ощущение, что это был скрытый финал.

Да, покинули клуб Рид Буше и Владимир Ткачёв, однако клуб неплохо укрепился. С глубокой защитой и поставленной игрой омичи точно в числе претендентов.

Остальные клубы из этой группы выглядят чуть слабее по составу, но их ростеры достаточно крепки, чтобы бороться как минимум за поздние раунды. Неизбежно кто-то провалится, однако какая-то команда вполне может и выстрелить!