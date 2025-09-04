Сборная России против участника ЧМ-2026, Казахстан и Нидерланды: экспресс на футбол

Скидки
Россия — Иордания: прогноз и ставка на матч 4 сентября, где смотреть, трансляция, время начала, составы, какой канал, счёт, голы

Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на футбол 4 сентября 2025 года
Сентябрьская международная пауза стартует!

Клубный футбол взял паузу на матчи сборных. Сегодня, 4 сентября, пройдёт товарищеская встреча Россия — Иордания. Однако не только этим богата программа четверга. Также следим за играми квалификации ЧМ-2026. Авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс.

Прогноз на матч Россия — Иордания

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России продолжает проводить товарищеские встречи в период отстранения от официальных турниров. Вернуть могут в любой момент, и нужно быть к этому готовыми. Вот только у Валерия Карпина за всё время так и не образовался костяк. Он постоянно экспериментирует. Имеет право. На встречу с Иорданией собирается приличный состав.

Сборная Иордании занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. В 2026 году она впервые в истории сыграет на чемпионате мира – успешно прошла квалификацию. Это намного интереснее, чем Замбия или Гренада, которых российская команда раскатала со счётом 5:0 каждую. Всё-таки уровень ЧМ. Предпочитает команда действовать с большим уклоном в оборону, особенно если встречается с яркими соперниками.

Предлагаем поставить на победу сборной России с форой (-1.5) за 2.30. Как заявили в пресс-службе сборной Иордании, в Москву прилетит оптимальный состав, который будет выступать на ЧМ-2026. Но в нём есть только один представитель топ-5 лиг — это Мусса Аль-Тамари из «Ренна». Вряд ли он в одиночку создаст проблемы нашей обороне. Выигрывать с разницей в два мяча команда Карпина обязана, однако не ждите голевого пиршества.

Прогноз на матч Казахстан — Уэльс

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Уэльс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Весной команды уже встречались. В Кардиффе валлийцы выиграли 3:1 — забивали Дэниел Джеймс, Бен Дэвис и Рабби Матондо, у казахстанцев с пенальти отличился Асхат Тагыберген. Это была стартовая игра цикла для обеих сборных. Сюжет матча не только отразил текущий перекос в классе, но и подсветил уязвимость Уэльса перед стандартами соперника.

К началу сентябрьского окна Уэльс идёт в первой тройке группы с семью очками после четырёх туров, уступив только Бельгии в Брюсселе в зрелищной перестрелке. Казахстан набрал три очка в трёх встречах и борется за попадание в плей-офф со второго места. Зато фактор домашнего стадиона и искусственный газон традиционно добавляют энергии и сокращают разницу в классе. Это те преимущества, которыми казахстанцам необходимо пользоваться.

Судя по всему, позиционное преимущество Уэльса будет работать против плотного низко-среднего блока Казахстана. Акцент те и другие могут сделать на стандарты и полупространства. Искусственный газон и раннее начало помогут подсушить темп и усилить ценность первого гола. При таком сценарии ставка на гостевую победу в один мяч и умеренный тотал выглядит логично. Прогноз: Уэльс не проиграет + ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч Нидерланды — Польша

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рональд Куман вернул сборную Нидерландов на высокий уровень, однако ещё есть над чем поработать. В четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги наций команда показывала добротный футбол в атаке. Дважды в основное время сыграла вничью с Испанией — оба раза 2:2. Уступила лишь в серии пенальти. В двух матчах квалификации на ЧМ-2026 были одержаны победы.

Сборная Нидерландов богата талантами. На её фоне сборная Польши выглядит скромно, даже несмотря на наличие Роберта Левандовского. Нападающий недавно восстановился после травмы и выходил на поле за «Барселону» лишь в концовках двух последних матчей. Непонятно, в какой он форме. При этом у команды сменился наставник.

Сборная Польши провела на одну игру больше в отборе на ЧМ-2026, чем Нидерланды, но очков у них поровну. Было бы хорошо сыграть хотя бы вничью, однако это кажется невозможным. Предлагаем поставить на победу команды Рональда Кумана через тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. Гости будут упираться и не должны проиграть разгромно. Ян Урбан серьёзно отнесётся к своему дебюту.

Экспресс на футбол 4 сентября 2025 года

  • Ставка 1: сборная России победит Иорданию с разницей минимум в два мяча за 2.30.
  • Ставка 2: Уэльс не проиграет Казахстану + тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.
  • Ставка 3: Нидерланды победят Польшу + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 2.30 х 1.97 х 2.00 = 9.06.

