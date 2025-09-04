Испания в своём репертуаре, Грузия — удивляет: отбор ЧМ-2026

Сегодня, 4 сентября, пройдут некоторые матчи европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. Авторы «Чемпионата» выбрали самые интересные из них и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч Болгария — Испания

Болгарский футбол находится в очень плохом состоянии. Не рождаются талантливые футболисты, которые могли бы повысить уровень сборной. С 1998 года она не проходила квалификацию на чемпионаты мира и лишь раз за это время играла на групповом этапе ЧЕ. Безвыигрышная серия сборной Болгарии составляет пять матчей во всех турнирах.

Даже интересно, что придумает Илиан Илиев на предстоящий матч с набравшей сумасшедший ход сборной Испании. Победитель Евро-2024 за прошлый и этот годы проиграл только одну встречу, да и ту за пределами основного времени. Это был финал Лиги наций с Португалией — 2:2 (3:5 пен.). Под руководством Луиса де ла Фуэнте играет огромное число молодых и талантливых, а также опытных футболистов.

Это не та сборная Испании, которая играла только через контроль мяча. Благодаря появлению свежих талантов она стала раскрепощённой. В последних играх Лиги наций забила пять французам и три нидерландцам. Поэтому поставим на её индивидуальный тотал больше 3 мячей за 2.30. С учётом того, что в заявку попали лучшие футболисты страны, а оборона Болгарии в плохом состоянии, можно ждать разгрома.

Прогноз на матч Словакия — Германия

Сборная Словакии пока оставляет двоякое впечатление. Она была близка к тому, чтобы подняться из Лиги С в Лиге наций, уверенно преодолев групповой этап. Однако в стыковых матчах уступила Словении — две нулевых ничьих и поражение в дополнительное время. Один обидно пропущенный гол решил судьбу команды.

Сборную Германии будет сложно удивить. Хотя она ещё не вышла на пик формы. Проиграла Испании в четвертьфинале домашнего Евро-2024 и осталась без медалей в минувшем розыгрыше Лиги наций. Напомним, подопечные Юлиана Нагельсмана уступили в матче за третье место Франции (0:2). При этом к первой встрече квалификации на ЧМ-2026 немцы подходят с потерями.

Однако для предстоящих матчей даже имеющихся футболистов достаточно. Можно задействовать кого-то из вызванных новичков. Предлагаем поставить на то, что Германия выиграет у Словакии, через тотал больше 2.5 мяча. Неразбериха в обороне у хозяев открывает путь к воротам молодым и мотивированным футболистам немецкой атаки.

Прогноз на матч Грузия — Турция

Грузия под руководством Саньоля делает ставку на динамику и переходы через лидеров атаки Хвичу Кварацхелию и Жоржа Микаутадзе. Плюс надёжность Георгия Мамардашвили в воротах. Важно и то, что Тбилиси традиционно даёт мощную поддержку — на игру с Турцией билеты раскупили задолго до дня матча.

Турция начинает квалификацию с ярким набором исполнителей в созидании. В заявке Монтеллы Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Ферди Кадыоглу, Мерих Демирал и опытная вратарская линия (Мерт Гюнок, Угурджан Чакыр). Команда после успешного Евро сохранила ядро и прибавила в вариативности на флангах. Это важный тест — умение контролировать игру на выезде в шумном Тбилиси.

Психология и арена — за Грузию, однако по составу Турция выглядит мощнее. При этом в обороне обе сборные небезошибочны, а скорости и качество стандартов подталкивают к обмену мячами. Ничейный сценарий с голами обеих команд выглядит логично. «Низ» же без явных предпосылок брать рискованно — особенно на старте цикла.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 4 сентября 2025 года

Общий коэффициент: 2.30 х 2.12 х 2.07 = 10.0.