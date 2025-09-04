Италия — Эстония. Дебют Дженнаро Гаттузо ознаменуется разгромом

Тренеру предстоит ответить критикам и с ходу показать, что его назначение не было ошибкой.

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Италия и Эстония. Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 21:45 мск. Дебютный матч для тренера Дженнаро Гаттузо.

Коэффициенты букмекеров на матч Италия — Эстония 5 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Италии можно с коэффициентом 1.08. Шансы сборной Эстонии оценили в 33.00. Ничья идёт с коэффициентом 12.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу итальянцев за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Италия — Эстония (05.09.2025)

От сборной Италии всегда ждут большего, чем она может предложить последние годы. Евро-2024 обернулся провалом. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии (0:2). В Лиге наций добралась до четвертьфинала, но уступила Германии по сумме двух матчей (1:2 и 3:3). Даже отбор на ЧМ-2026 начался плохо — разгромное поражение во встрече с Норвегией (0:3) и непростая победа в игре с Молдавией (2:0).

Лучано Спаллетти был отправлен в отставку, а на его место назначили Дженнаро Гаттузо. Выбор неоднозначный. Всё, что есть в копилке итальянца как наставника — победа в Кубке Италии с «Наполи» в 2020 году. Он отличается способностью передавать свою энергию футболистам, умеет мотивировать, и для него нет неприкасаемых.

Состав он собрал сильнейший и обратил внимание на талантливое поколение. Вызов получили 20-летний Франческо Пио Эспозито и 19-летний 196-сантиметровый защитник Джованни Леони. Вернул Гаттузо в сборную Джанлуку Манчини и Джанлуку Скамакку. Пригласил даже Матео Ретеги. Нападающий провёл классный прошлый сезон за «Аталанту» (25+8), но летом переехал в Саудовскую Аравию.

Выбор большой на каждую позицию, будет ощутимая конкуренция за место в составе, что должно дать положительный импульс. Редко от сборной Италии можно увидеть много забитых мячей, однако будем надеяться, что с Гаттузо это станет возможным. Тем более команда отстаёт от Израиля, занимающего второе место, на три очка. Нужно навёрстывать.

Всё, чем может гордиться сборная Эстонии за год — это победами в матчах с Азербайджаном (3:1) и Молдавией (3:2). Последний результат пришёл в отборе на ЧМ-2026. Другие три встречи завершились поражениями — во встречах с Израилем (1:2 и 1:3) и Норвегией (0:1).

Удивляет тот факт, что эстонцам удалось сдержать яркое нападение норвежцев и пропустить лишь один мяч, хотя та же Италия получила от них три гола. Дело в том, что с такими скромными ресурсами приходится очень компактно и глубоко обороняться. Главный тренер ставит на дисциплину и сплочённость своей команды, что иногда мешает фаворитам учинить разгром.

На этот раз сборной Эстонии всё это не поможет, ведь играть предстоит на выезде. Предлагаем поставить на то, что Италия забьёт больше 3.5 мяча. Гаттузо – очень энергичный тренер, на дебют со сборной будет сверхмотивирован. Он сможет передать свою энергию футболистам, ведь у него это хорошо получается. Состав сбалансирован и выглядит угрожающе. Скорее всего, счёт будет 4:0, вряд ли крупнее.

Ставка: Италия забьёт Эстонии минимум четыре гола за 2.07.