Украина — Франция. Прощальный поход Дидье Дешама начинается здесь

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Украина и Франция. Встреча состоится на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав, Польша. Начало — в 21:45 мск. Команда Дидье Дешама не должна ронять планку.

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Франция 5 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами французов. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 1.40. Шансы сборной Украины оценили в 9.00. Ничья идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу французов за 6.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Франция (05.09.2025)

У сборной Франции не должно возникнуть проблем с отбором на ЧМ-2026. Вместе с ней в группу попали Украина, Азербайджан и Исландия. Какие тут могут быть трудности? На двух последних чемпионатах мира она играла в финале — выиграла в 2018-м, а в 2022-м уступила Аргентине. Теперь нужно держать планку.

Дидье Дешам после ЧМ-2026 уйдёт в отставку. В последнее время ему сильно портят жизнь испанцы. Дважды его подопечные уступили им в полуфинале — на Евро-2024 и в Лиге наций. В последнем случае получилось хотя бы взять бронзу, выиграв у Германии в матче за третье место.

Состав у сборной Франции постоянно пополняется новыми талантами. За место основного голкипера будут бороться Люка Шевалье и Мик Меньян. Вновь вызов получил 20-летний Дезире Дуэ, которого можно смело считать главным талантом команды. Впервые в состав сборной попал Магнес Аклиуш — ещё одна надежда Франции. Ну и как же без Килиана Мбаппе, Майкла Олисе, Брэдли Баркола и Усмана Дембеле? Правда, последний занимается индивидуально из-за повреждения.

В сборной Украины тоже есть таланты, но не настолько высокого уровня. Да и от тренерской работы остаются не самые приятные впечатления. Однако пока без изменений. На Евро-2024 команда не смогла выйти из группы. В Лиге наций тоже выступила неоднозначно — получив шанс через стыки подняться в Лигу А, по сумме двух матчей уступила Бельгии (3:1 и 0:3).

В июне подопечные Сергея Реброва провели две товарищеские встречи. Победили Новую Зеландию (2:1) и уступили Канаде (2:4). Откровенно слабая игра в обороне, с которой французы могут сотворить всё что угодно, вплоть до разгрома. Опытный Андрей Лунин был вызван, но получил травму на тренировке и вернулся в Мадрид.

В воротах сыграет Анатолий Трубин. Мотивация застолбить место в старте на постоянной основе ему в помощь. В атаке есть знакомые имена, однако в целом выглядит она скромно. Увядший Роман Яремчук, сбавивший после перехода в «Рому» Артём Довбик, оказавшийся ненужным «Арсеналу» Александр Зинченко и Виктор Цыганков — в плохой форме.

В линии защиты можно выделить только одноклубника Матвея Сафонова Илью Забарного, а также Виталия Миколенко из «Эвертона». Всё это не преграда для ярких французов, поэтому ждём их победы через тотал больше 2.5 мяча. Для команды Дидье Дешама важно сразу поставить на место главного конкурента в группе.

Ставка: Франция победит Украину + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.