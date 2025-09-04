Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Фарерские острова — Хорватия, 5 сентября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, во сколько

Фарерские острова — Хорватия. Модрич ломает стереотипы, но не характер соперника
Максим Ермаков
Фарерские острова — Хорватия: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Хорватские ветераны делают результат, однако «островитян» унизить не смогут.

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Фарерские острова и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне. Начало — в 21:45 мск. Выясним, продолжат ли подопечные Златко Далича устраивать погромы своим соперникам.

Коэффициенты букмекеров на матч Фарерские острова — Хорватия 5 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.22. Шансы сборной Фарерских островов оценили в 16.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хорватов за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Фарерские острова — Хорватия (05.09.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Фарерские острова
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Хорватии на последних двух чемпионатах мира выиграла бронзу и серебро. Поэтому от неё ждут выступления на предстоящем ЧМ-2026 не хуже. Может быть, даже лучше. Хотя говорить о возможности выиграть турнир, видимо, пока рано, но в двух матчах отбора команда показала невероятный результат.

Подопечные Златко Далича уничтожили Гибралтар – 7:0 и разгромили Чехию – 5:1. Мало кто ожидал от них такой результативности. Андрей Крамарич оформил два дубля, у молодого и перспективного Франьо Ивановича («Бенфика») — 2+1. Оба попали в заявку.

Материалы по теме
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?
Новая эра СКА с Ларионовым и гений Боба Хартли. Кто круче в Западной конференции КХЛ?

Состав хорватской команды постоянно растёт в цене, молодые футболисты переходят в более статусные клубы и продолжают развиваться, а потом радуют своими первоклассными выступлениями за сборную. Но пока в стартовом составе Златко Далич использует преимущественно ветеранов — Луку Модрича, Ивана Перишича, Анте Будимира, Доминика Ливаковича.

Не обошлось и без плохих новостей перед сентябрьскими матчами. Йошко Гвардиол так и не успел восстановиться после травмы, как и Матео Ковачич. Однако у тренера есть замена на каждой позиции. Перед игрой с одним из аутсайдеров группы он отметил, что его подопечные будут одинаково настраиваться на соперников любого уровня.

Фарерские острова иногда показывают слаженный и качественный футбол. В прошлом розыгрыше Лиги наций обыграли сборную Армении (1:0). В отборочных матчах ЧМ-2026 потерпели поражения во встречах с Чехией (1:2) и Черногорией (0:1), а одержали победу в матче с Гибралтаром (2:1).

Материалы по теме
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию
Ги Буше, магия Заварухиных или «Трактор»? Кто выиграет Восточную конференцию

Удивительно, что получилось забить чехам. Но причиной такого гола могла стать как раз недооценка со стороны соперника. Выделить стоит другое — слаженную игру в защите. При огромном количестве атак соперников удаётся не проигрывать крупно уже больше года.

Для сборной Хорватии, а точнее, для её атаки, это будет испытание со взломом многослойной и глубокой обороны. Придётся проявить креатив и продемонстрировать мастерство. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с разницей в два или три мяча. Вряд ли они пропустят. Счёт может быть 2:0 или 3:0, едва ли больше.

Ставка: Хорватия победит Фарерские острова с разницей в 2-3 мяча за 2.20.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android