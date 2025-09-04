Фарерские острова — Хорватия. Модрич ломает стереотипы, но не характер соперника

5 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Фарерские острова и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне. Начало — в 21:45 мск. Выясним, продолжат ли подопечные Златко Далича устраивать погромы своим соперникам.

Коэффициенты букмекеров на матч Фарерские острова — Хорватия 5 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 1.22. Шансы сборной Фарерских островов оценили в 16.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хорватов за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Фарерские острова — Хорватия (05.09.2025)

Сборная Хорватии на последних двух чемпионатах мира выиграла бронзу и серебро. Поэтому от неё ждут выступления на предстоящем ЧМ-2026 не хуже. Может быть, даже лучше. Хотя говорить о возможности выиграть турнир, видимо, пока рано, но в двух матчах отбора команда показала невероятный результат.

Подопечные Златко Далича уничтожили Гибралтар – 7:0 и разгромили Чехию – 5:1. Мало кто ожидал от них такой результативности. Андрей Крамарич оформил два дубля, у молодого и перспективного Франьо Ивановича («Бенфика») — 2+1. Оба попали в заявку.

Состав хорватской команды постоянно растёт в цене, молодые футболисты переходят в более статусные клубы и продолжают развиваться, а потом радуют своими первоклассными выступлениями за сборную. Но пока в стартовом составе Златко Далич использует преимущественно ветеранов — Луку Модрича, Ивана Перишича, Анте Будимира, Доминика Ливаковича.

Не обошлось и без плохих новостей перед сентябрьскими матчами. Йошко Гвардиол так и не успел восстановиться после травмы, как и Матео Ковачич. Однако у тренера есть замена на каждой позиции. Перед игрой с одним из аутсайдеров группы он отметил, что его подопечные будут одинаково настраиваться на соперников любого уровня.

Фарерские острова иногда показывают слаженный и качественный футбол. В прошлом розыгрыше Лиги наций обыграли сборную Армении (1:0). В отборочных матчах ЧМ-2026 потерпели поражения во встречах с Чехией (1:2) и Черногорией (0:1), а одержали победу в матче с Гибралтаром (2:1).

Удивительно, что получилось забить чехам. Но причиной такого гола могла стать как раз недооценка со стороны соперника. Выделить стоит другое — слаженную игру в защите. При огромном количестве атак соперников удаётся не проигрывать крупно уже больше года.

Для сборной Хорватии, а точнее, для её атаки, это будет испытание со взломом многослойной и глубокой обороны. Придётся проявить креатив и продемонстрировать мастерство. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с разницей в два или три мяча. Вряд ли они пропустят. Счёт может быть 2:0 или 3:0, едва ли больше.

Ставка: Хорватия победит Фарерские острова с разницей в 2-3 мяча за 2.20.