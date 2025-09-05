Украина — Франция и дебют Гаттузо в Италии: экспресс на отбор ЧМ-2026

Сентябрьская пауза набирает обороты. Сегодня, 5 сентября, пройдут некоторые матчи европейской квалификации ЧМ-2026. Выбираем самые яркие и делаем общий экспресс.

Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия

Сборная Хорватии за последние два чемпионата мира выиграла бронзу и серебро. Поэтому от неё ждут выступления на предстоящем ЧМ-2026 не хуже. Состав хорватской команды постоянно растёт в цене, молодые футболисты переходят в более статусные клубы, но пока в стартовом составе Златко Далич использует преимущественно ветеранов.

Фарерские острова иногда показывают слаженный и качественный футбол. В прошлом розыгрыше Лиги наций они обыграли сборную Армении (1:0). В отборочных матчах ЧМ-2026 потерпели поражения во встречах с Чехией (1:2) и Черногорией (0:1) и одержали победу в матче с Гибралтаром (2:1). Выделить стоит слаженную игру в защите. При огромном количестве атак соперников удаётся не проигрывать крупно уже больше года.

Для сборной Хорватии, а точнее, для её атаки, это будет особое испытание со взломом многослойной и глубокой обороны. Придётся проявить креатив и продемонстрировать мастерство. Предлагаем поставить на то, что гости выиграют с разницей в два или три мяча. Вряд ли они пропустят. Счёт может быть 2:0 или 3:0, едва ли больше.

Прогноз на матч Украина — Франция

У сборной Франции не должно возникнуть проблем с отбором на ЧМ-2026. Вместе с ней в группу попали Украина, Азербайджан и Исландия. Какие тут могут быть трудности? На двух последних чемпионатах мира она играла в финале — выиграла в 2018-м, а в 2022-м уступила Аргентине. Теперь нужно держать планку. Дидье Дешам после ЧМ-2026 уйдёт в отставку, так что мотивация хлопнуть дверью быть должна.

Состав у сборной Франции постоянно пополняется новыми талантами. В сборной Украины они тоже есть, но не настолько высокого уровня. Да и от тренерской работы остаются не самые приятные впечатления. Однако пока без изменений. На Евро-2024 команда не смогла выйти из группы. В Лиге наций тоже выступила неоднозначно. В июньских товарищеских матчах подопечные Сергея Реброва показали слабую игру в обороне.

В линии защиты можно выделить только одноклубника Матвея Сафонова Илью Забарного, а также Виталия Миколенко из «Эвертона». Однако всё это не преграда для ярких французов, поэтому ждём их победу через тотал больше 2.5 мяча. Для команды Дидье Дешама важно сразу поставить на место главного конкурента.

Прогноз на матч Италия — Эстония

От сборной Италии всегда ждут большего, чем она может предложить последние годы. Евро-2024 обернулся провалом. Команда вылетела в 1/8 финала, проиграв Швейцарии (0:2). В Лиге наций добралась до четвертьфинала, но уступила Германии по сумме двух матчей (1:2 и 3:3). Даже отбор на ЧМ-2026 начался плохо. Лучано Спаллетти был отправлен в отставку, а на его место назначили Дженнаро Гаттузо.

Всё, чем может гордиться сборная Эстонии за год — это победами в матчах с Азербайджаном (3:1) и Молдавией (3:2). Последний результат пришёл в отборе на ЧМ-2026. Другие три встречи завершились поражениями — во встречах с Израилем (1:2 и 1:3) и Норвегией (0:1). Удивляет тот факт, что эстонцам удалось сдержать яркое нападение норвежцев и пропустить лишь один мяч, хотя та же Италия получила от них три гола.

На этот раз сборной Эстонии не поможет низкий блок, ведь играть предстоит на выезде. Предлагаем поставить на то, что Италия забьёт больше 3.5 мяча. Гаттузо – очень энергичный тренер, на дебют со сборной будет сверхмотивирован. Он сможет передать свою энергию футболистам, ведь у него это хорошо получается. Состав сбалансирован и выглядит угрожающе. Скорее всего, счёт будет 4:0, вряд ли крупнее.

Экспресс на матчи квалификации ЧМ-2026 5 сентября 2025 года

Ставка 1: Хорватия победит Фарерские острова с разницей в 2-3 мяча за 2.20.

Хорватия победит Фарерские острова с разницей в 2-3 мяча за 2.20. Ставка 2: Франция победит Украину + тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Франция победит Украину + тотал больше 2.5 мяча за 2.10. Ставка 3: Италия забьёт Эстонии минимум четыре гола за 2.07.

Общий коэффициент: 2.20 х 2.10 х 2.07 = 9.56.