«Локомотив» и «Трактор» открывают сезон КХЛ, Алькарас мстит Джоковичу: экспресс на спорт

Пока в футболе гремит квалификация ЧМ-2026, другие виды спорта тоже радуются большими турнирами. В Континентальной хоккейной лиге сегодня, 5 сентября, стартует новый сезон матчем «Локомотив» — «Трактор», а на теннисном US Open в США добрались до полуфинала, где друг с другом сыграют Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор»

Контекст недавней серии здесь может быть важен. В мае «Локомотив» закрыл финал плей-офф КХЛ со счётом 4-1. Решающий матч завершился в овертайме (2:1 ОТ) и подарил клубу первый в истории Кубок Гагарина. На старте нового сезона в Ярославле ожидается аншлаг. На Кубок Открытия билеты разошлись в первый же день. Воспоминания о финале и переполненные трибуны — добавка к домашнему преимуществу.

Тренерское противостояние тоже привлекает, ведь это дуэль канадцев. Боб Хартли дебютирует во главе железнодорожников после летнего назначения, а «Трактор» ведёт Бенуа Гру, сохранивший свой пост. Оба особенно ценят дисциплину и игру в спецбригадах, но есть разница. У Хартли традиционно идёт акцент на структуру и быстрый переход в атаку, у Гру — на агрессивный форчек и давление у бортов.

«Локомотив» сохранил чемпионский костяк и добавил к нему опыт. У «Трактора» приличная глубина ведущих звеньев и «стреляющая» синяя линия. В начале сезона логично ждать аккуратный старт с ценностью первого гола и большим значением спецбригад. Скорее всего, ярославцы под руководством Боба Хартли будут ближе к победе в Кубке Открытия за счёт домашнего преимущества и структуры игры.

Прогноз на матч Новак Джокович — Карлос Алькарас

Это будет реванш за Мельбурн на фоне общей дуэли. Очные встречи — 5-3 в пользу Джоковича. В 2025-м Ноле выиграл у Алькараса на Australian Open, тогда как Карлос дважды брал Уимблдон (2023 и 2024 годы). Теперь же они встречаются в полуфинале US Open. До финала один шаг, а потому мотивация будет запредельная.

Форма и ресурсы сейчас на стороне испанца. Алькарас дошёл до 1/2 финала без потерь по сетам и выглядит свежим. Джоковичу пришлось тяжелее — четырёхсетовик с Фритцем и почти 13 часов на кортах на пути к полуфиналу. Сам Новак отмечал: успеть восстановиться — самое главное. На дистанции из пяти сетов это особенно критично.

Прогноз: Алькарас победит по сетам со счётом 3:1. Молодость, темп и давление на приёме должны постепенно разрывать защитные схемы Новака. Однако опыт и вариативность серба почти наверняка помогут ему взять один сет (на тай-брейке или благодаря серии удачных подач). Ключ для Карлоса — держать глубину в затяжных розыгрышах и не допускать лёгких для Джоковича очков.

Экспресс на спорт 5 сентября 2025 года

«Локомотив» не проиграет «Трактору» + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.90. Ставка 2: Алькарас обыграет Джоковича со счётом 3:1 за 3.60.

Общий коэффициент: 1.90 х 3.60 = 6.84.