Англия — Андорра. Почему с Кейном и без Беллингема станет лучше?

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Англия и Андорра. Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 19:00 мск. Английские болельщики ждут извинений за прошлый очный матч с аутсайдером.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Андорра 6 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяевам. Поставить на победу сборной Англии с форой (-4.5) можно с коэффициентом 1.95. Шансы сборной Андорры выиграть с форой (+4.5) оценили в 1.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу англичан за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Англия — Андорра (06.09.2025)

Были надежды, что хотя бы при Томасе Тухеле сборная Англии начнёт показывать результативный футбол. Болельщики одной из сильнейших национальных команд мира рады победам, однако хотят зрелища. Особенно в играх с аутсайдером, которому нужно забивать минимум пять мячей.

Из их числа Андорра, с которой англичане уже встречались на выезде и выиграли 1:0. Нанесли 10 ударов в створ, но забили лишь один мяч, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Коул Палмер и Джуд Беллингем. К слову, в этот раз двое последних в заявку не попали. Не сыграют также Трент Александер-Арнольд, Джек Грилиш и Фил Фоден.

Томас Тухель объяснил свои решения по составу тем, что хочет сделать его компактным и конкурентоспособным. Место Трента займут Рис Джеймс и Тино Ливраменто, а на позиции Грилиша должен сыграть Маркус Рашфорд, Энтони Гордон или Эберечи Эзе. Всё это довольно странно. Особенно если учитывать, что после Андорры предстоит встретиться с одним из главных конкурентов — Сербией.

Пока сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы К. Кроме озвученного, были победы в матчах с Албанией (2:0) и Латвией (3:0). В июне была одна товарищеская встреча с Сенегалом, которую англичане проиграли со счётом 1:3, после чего футболистам пришлось извиняться.

Хорошо бы при домашних трибунах учинить разгром Андорре. Гости занимают последнее место в группе и проиграли все четыре матча отбора на ЧМ-2026. Уступили также Латвии (0:1), Албании (0:3) и Сербии (0:3). Если даже албанцы забили три мяча, то почему не получилось у англичан?

В составе сборной Андорры отсутствуют футболисты, играющие в крупных чемпионатах. Основной голкипер — Икер Альварес. Выступал за дубль «Вильярреала», но перешёл в «Кордобу». Не самый надёжный вратарь. Откуда взяться качеству? Приходится надеяться только на промахи соперников.

Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Англии больше 4.5 мяча за 1.85. В этот раз Андорре так не повезёт, потому что Томас Тухель собрал обновлённый состав. В нём появились футболисты, которым есть что доказывать на уровне сборной. У них есть реальный шанс занять место прежних лидеров. Да и встреча пройдёт дома. Пора побаловать зрителей.

Ставка: Англия забьёт минимум пять мячей Андорре за 1.85.