Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Англия — Андорра, 6 сентября 2025, прогноз на матч отбора ЧМ-2026, смотреть онлайн бесплатно, трансляция, во сколько, счёт, голы

Англия — Андорра. Почему с Кейном и без Беллингема станет лучше?
Максим Ермаков
Англия — Андорра: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Томас Тухель посчитал именно так.

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Англия и Андорра. Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 19:00 мск. Английские болельщики ждут извинений за прошлый очный матч с аутсайдером.

Коэффициенты букмекеров на матч Англия — Андорра 6 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяевам. Поставить на победу сборной Англии с форой (-4.5) можно с коэффициентом 1.95. Шансы сборной Андорры выиграть с форой (+4.5) оценили в 1.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 3.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 5.00. Наиболее вероятный счёт — 4:0 в пользу англичан за 5.50.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Англия — Андорра (06.09.2025)

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Были надежды, что хотя бы при Томасе Тухеле сборная Англии начнёт показывать результативный футбол. Болельщики одной из сильнейших национальных команд мира рады победам, однако хотят зрелища. Особенно в играх с аутсайдером, которому нужно забивать минимум пять мячей.

Из их числа Андорра, с которой англичане уже встречались на выезде и выиграли 1:0. Нанесли 10 ударов в створ, но забили лишь один мяч, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Коул Палмер и Джуд Беллингем. К слову, в этот раз двое последних в заявку не попали. Не сыграют также Трент Александер-Арнольд, Джек Грилиш и Фил Фоден.

Материалы по теме
Хартли, Никитин, Ларионов — кто выиграет Кубок Гагарина? Чего ждать от нового сезона КХЛ
Хартли, Никитин, Ларионов — кто выиграет Кубок Гагарина? Чего ждать от нового сезона КХЛ

Томас Тухель объяснил свои решения по составу тем, что хочет сделать его компактным и конкурентоспособным. Место Трента займут Рис Джеймс и Тино Ливраменто, а на позиции Грилиша должен сыграть Маркус Рашфорд, Энтони Гордон или Эберечи Эзе. Всё это довольно странно. Особенно если учитывать, что после Андорры предстоит встретиться с одним из главных конкурентов — Сербией.

Пока сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы К. Кроме озвученного, были победы в матчах с Албанией (2:0) и Латвией (3:0). В июне была одна товарищеская встреча с Сенегалом, которую англичане проиграли со счётом 1:3, после чего футболистам пришлось извиняться.

Хорошо бы при домашних трибунах учинить разгром Андорре. Гости занимают последнее место в группе и проиграли все четыре матча отбора на ЧМ-2026. Уступили также Латвии (0:1), Албании (0:3) и Сербии (0:3). Если даже албанцы забили три мяча, то почему не получилось у англичан?

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?

В составе сборной Андорры отсутствуют футболисты, играющие в крупных чемпионатах. Основной голкипер — Икер Альварес. Выступал за дубль «Вильярреала», но перешёл в «Кордобу». Не самый надёжный вратарь. Откуда взяться качеству? Приходится надеяться только на промахи соперников.

Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Англии больше 4.5 мяча за 1.85. В этот раз Андорре так не повезёт, потому что Томас Тухель собрал обновлённый состав. В нём появились футболисты, которым есть что доказывать на уровне сборной. У них есть реальный шанс занять место прежних лидеров. Да и встреча пройдёт дома. Пора побаловать зрителей.

Ставка: Англия забьёт минимум пять мячей Андорре за 1.85.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android