Армения — Португалия. Шедевров от Роналду ждут даже соперники

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Армения и Португалия. Встреча состоится на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. Начало — в 19:00 мск. Шансов у хозяев мало, но увидеть, как Роналду забивает твоей сборной — тоже хорошее событие.

Коэффициенты букмекеров на матч Армения — Португалия 6 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Португалии можно с коэффициентом 1.15. Шансы сборной Армении оценили в 23.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу португальцев за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Армения — Португалия (06.09.2025)

Всего четырёх матчей хватило сборной Армении, чтобы понять — Джон вант Схип не тот тренер, который ей поможет. С ним стало ещё хуже — два унизительных поражения в стыковых матчах с Грузией в Лиге наций за повышение в Лигу В (0:3 и 1:6). В товарищеских встречах были неудача с Косовом (2:5) и ничья с Черногорией (2:2).

Теперь выправить ситуацию и пройти отбор на ЧМ-2026 предстоит новому тренеру — Егише Меликяну, который дважды становился чемпионом Армении с «Пюником». Пока непонятно, чего ожидать от него, но ясно одно — нужны изменения в защите. Заявка выглядит интересно. Из РПЛ были вызваны Угочукву Иву («Рубин») и Эдуард Сперцян («Краснодар»), а также знакомые нам Эдгар Севикян и Наир Тикнизян.

В нападении большой упор Меликян сделал на выступающих за рубежом футболистов. Так, в сборную были приглашены возрастные Лукас Селараян и Норберто Бриаско, играющие в Аргентине, а также 22-летний Грант-Леон Ранос («Боруссия» Мг). Многих футболистов, игравших в последних матчах, тренер вызывать не стал. Ждём изменений.

Тем более играть предстоит со сборной Португалии, которая подходит к отбору на ЧМ-2026 в качестве победителя Лиги наций. В полуфинале португальцы обыграли Германию (2:1), а в финале – саму Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Два из четырёх мячей в основное время забил Криштиану Роналду. Ему уже 40 лет, а он вновь вызван в сборную. Его скорости и голевому чутью позавидуют даже молодые таланты.

Кстати, таких в португальской команде тоже хватает. Роберто Мартинес не может рассчитывать только на Рафаэла Леау, однако вызов получили Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), победители Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» Жоау Невеш, Витинья, Гонсалу Рамуш и Нуно Мендеш. Место в воротах, как обычно, должен занять Диогу Кошта («Порту»).

Сбалансированный состав, в котором сочетаются опыт, молодость и мотивация. С 2007 года португальцы встречались с армянами четырежды и ещё не проигрывали. Роналду не забивал только в одной из этих встреч, а в сумме положил в ворота соперника пять мячей. К предстоящей игре он подходит с результативной серией из 10 матчей, включая встречи за клуб и сборную. Только в одной из них он не забивал – сделал голевой пас.

Можно взять ставку на гол Роналду с коэффициентом 1.50, однако основной прогноз будет на победу Португалии через тотал больше 3.5 мяча за 2.25. Пока непонятно, что будет делать новый тренер сборной Армении, но факт — всё изменить за короткий срок у него не получится. Как минимум три мяча его подопечные должны пропускать, однако и сами могут забить. Почему бы нет?

Ставка 1: победа Португалии + тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

Ставка 2: Криштиану Роналду забьёт Армении за 1.50.