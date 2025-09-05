Ирландия — Венгрия. Дуэль без проигравших

6 сентября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Ирландия и Венгрия. Встреча состоится на стадионе «Авива» в Дублине. Начало — в 21:45 мск. Встреча двух равных соперников не должна разочаровать болельщиков.

Коэффициенты букмекеров на матч Ирландия — Венгрия 6 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу сборной Ирландии можно с коэффициентом 2.75. Шансы сборной Венгрии оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Ирландия — Венгрия (06.09.2025)

Сборная Ирландии растёт, пусть и медленными темпами, но прогресс заметен. Через стыковые матчи Лиги наций она поднялась в Лигу В, дважды обыграв Болгарию с одинаковым счётом 2:1. А в июне сыграла вничью в двух товарищеских встречах — с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0). В отборе на ЧМ-2026 теоретически ей предстоит бороться за второе место с Венгрией и Арменией.

Важно выжать максимум в домашней встрече с одним из конкурентов. Хеймир Хадльгримссон рассчитывал на Троя Пэрротта, который установил клубный рекорд «АЗ Алкмаар», забив в семи матчах подряд. Но в конце августа он получил повреждение и не поможет команде. Хорошо, что есть Эван Фергюсон. 20-летний нападающий выступает за «Рому» на правах аренды и подаёт большие надежды.

Место в воротах останется за Кивином Келлехером из «Брентфорда», однако даже на этой позиции появляется конкуренция. Оборонительную линию тренер может выстроить за счёт футболистов из АПЛ и Чемпионшипа. Появление новых талантливых футболистов, их выступления за клубы из топ-5 лиг, а также присутствие опытных игроков — всё это с каждым годом делает сборную сильнее.

Венгрия тоже не скупа на таланты, но в последнее время выглядит очень плохо. Особенно если сравнивать с тем, что она вытворяла в 2022-2023 годах. Однако на Евро-2024 даже не вышла из группы с Швейцарией, Шотландией и Германией, а в прошлом розыгрыше Лиги наций вылетела из Лиги А, добыв одну победы в шести играх группового этапа и проиграв в стыковых матчах Турции (1:3 и 0:3).

В июньских товарищеских встречах тоже беда. Венгры уступили Швеции (0:2) и с трудом победили Азербайджан (2:1). Несмотря на это, федерация доверяет Марко Росси и считает, что он сможет вывести местную сборную на ЧМ-2026. Группа плотная, будет непросто.

В центре нападения вновь сыграет Барнабаш Варга («Ференцварош»). В последних девяти матчах за клуб на его счету девять голов. Естественно, вызов получили Доминик Собослаи («Ливерпуль») и Роланд Шаллаи («Галатасарай»). В целом нет предпосылок к серьёзным изменениям в составе. Марко Росси уделил много внимания футболистам из венгерской лиги, отметив, что они находятся в лучшей форме.

Букмекеры недаром не могут определиться с фаворитом. В этом матче очень близка ничья. На неё и поставим за 3.10. Ирландия полнится талантами, но на всё нужно время. У Венгрии очень слабые результаты в последних матчах, однако есть мотивация всё изменить. И ресурсов для этого более чем достаточно. Так как это первая игра в отборе на ЧМ-2026, команды будут действовать осторожно.

Ставка: ничья за 3.10.