ЦСКА — «Динамо» Москва: Никитин на радостях возьмёт и дерби

ЦСКА и «Динамо» сыграют в субботу, 6 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало столичного дерби запланировано на 16:00 мск. Это один из центральных матчей всей недели. Конечно же, повышенное внимание будет к персоне Игоря Никитина, который вернулся в армейский клуб.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва 6 сентября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.45, в то время как победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.60.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.15 (ничья в основное время). Вместе с тем аналитики ожидают результативный хоккей в столичном дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.16, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Москва (06.09.2025)

06 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК ЦСКА Москва Динамо М Москва

В прошлом регулярном чемпионате команды провели серию плотных игр, и «Динамо» выиграло заключительную очную встречу на «ЦСКА Арене» со счётом 2:1. Однако до того ЦСКА трижды был сильнее. Это подчёркивает не только небольшой перевес в пользу армейцев на длинной дистанции, но и готовность бело-голубых цепляться за очки на выезде.

Тренерская дуэль — Игорь Никитин против Алексея Кудашова. Никитин летом вновь возглавил ЦСКА, собрав жёсткий и дисциплинированный штаб. «Динамо» сохранило системность при Кудашове и усилило помощников. Посмотрим, что в итоге получится на дистанции.

У ЦСКА можно выделить глубину в атаке и серьёзную синюю линию. Впереди — Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов плюс легионер Даниэль Спронг. В обороне — Никита Нестеров, Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. Это база под переходные атаки и плотную защиту средней зоны.

У «Динамо» костяк хорошо читается: капитан Игорь Ожиганов и Фредрик Классон ведут оборону, им помогают Кирилл Готовец и Даниил Пыленков. В нападении — Антон Слепышев, Максим Комтуа, Седрик Пакетт, Артём Ильенко, в воротах — Владислав Подъяпольский.

Ждём осторожный старт с высокой ценностью первого гола и акцентом на спецбригады. ЦСКА постарается «сушить» центр и разгонять в переходах, «Динамо» — давить через борта и организовывать трафик на пятаке. Матч, судя по всему, будет складываться «от дисциплины»: мало лишнего риска, много борьбы за позицию и подборы после бросков.

Прогноз: минимальное преимущество хозяев за счёт структуры от Никитина и фактора арены, при этом игра близкая и «низовая». Базовая линия для ставки — ЦСКА не проиграет при тотал меньше 5.5 шайбы. Для смелых — победа хозяев с разницей в один гол. Ожидаемый счёт — 2:1 или 3:2 в пользу армейцев. Они перед стартом сезона выиграли Кубок мэра Москвы и должны быть на кураже с новым тренером.

Ставка: ЦСКА не проиграет московскому «Динамо» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.30.