Отбор ЧМ-2026: Англия проснётся, Роналду снова забьёт за сборную

Европейская квалификация ЧМ-2026 продолжается. Сегодня, 6 сентября, пройдут некоторые матчи. Выбираем самые интересные из них и собираем экспресс.

Прогноз на матч Армения — Португалия

Всего четырёх матчей хватило сборной Армении, чтобы понять — Джон вант Схип не тот тренер, который ей поможет. С ним стало ещё хуже. Теперь выправить ситуацию и пройти отбор на ЧМ-2026 предстоит новому тренеру — Егише Меликяну. Пока непонятно, чего ожидать от него, но ясно одно — нужны изменения в защите.

Тем более играть предстоит со сборной Португалии, которая подходит к отбору на ЧМ-2026 в качестве победителя Лиги наций. В полуфинале португальцы одолели Германию (2:1), а в финале – саму Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Два из четырёх мячей в основное время забил Криштиану Роналду. Ему уже 40 лет, а он вновь вызван в сборную. Его скорости и голевому чутью позавидуют даже молодые таланты.

Можно взять ставку на гол Роналду с коэффициентом 1.50, однако основной прогноз будет на победу Португалии через тотал больше 3.5 мяча за 2.25. Пока непонятно, что будет делать новый тренер сборной Армении, но факт — всё изменить за короткий срок у него не получится. Как минимум три мяча его подопечные должны пропускать, однако и сами могут забить. Почему бы нет?

Прогноз на матч Ирландия — Венгрия

Сборная Ирландии растёт, пусть и медленными темпами, но прогресс заметен. Через стыковые матчи Лиги наций она поднялась в Лигу В, дважды одолев Болгарию с одинаковым счётом 2:1. А в июне сыграла вничью две товарищеские встречи — с Сенегалом (1:1) и Люксембургом (0:0). В отборе на ЧМ-2026 теоретически ей предстоит бороться за второе место с Венгрией и Арменией. В составе появляются новые таланты.

Венгрия тоже не скупа на таланты, но в последнее время выглядит очень плохо. Особенно если сравнивать с тем, что она вытворяла в 2022-2023 годах. Однако на Евро-2024 даже не вышла из группы с Швейцарией, Шотландией и Германией, а в прошлом розыгрыше Лиги наций вылетела из Лиги А, добыв одну победу в шести играх группового этапа и уступив в стыковых матчах Турции (1:3 и 0:3).

Букмекеры недаром не могут определиться с фаворитом. В этом матче очень близка ничья. На неё и поставим за 3.10. Ирландия полнится талантами, но на всё нужно время. У Венгрии очень слабые результаты в последних встречах, однако есть мотивация всё изменить. И ресурсов для этого более чем достаточно. Так как это первая игра в отборе на ЧМ-2026, команды будут действовать осторожно.

Прогноз на матч Англия — Андорра

Были надежды, что хотя бы при Томасе Тухеле сборная Англии начнёт показывать результативный футбол. Болельщики одной из сильнейших национальных команд мира рады победам, однако хотят зрелища. Особенно в играх с аутсайдером, которому нужно забивать минимум пять мячей.

Из их числа Андорра, с которой англичане уже встречались на выезде и выиграли 1:0. Нанесли 10 ударов в створ, но забили лишь один мяч, имея в составе таких звёзд, как Гарри Кейн, Коул Палмер и Джуд Беллингем. К слову, в этот раз двое последних в заявку не попали. Не сыграют также Трент Александер-Арнольд, Джек Грилиш и Фил Фоден.

Томас Тухель объяснил свои решения по составу тем, что хочет сделать его компактным и конкурентоспособным. При домашних трибунах можно учинить разгром Андорре. Гости занимают последнее место в группе и проиграли все четыре матча отбора на ЧМ-2026. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Англии больше 4.5 мяча за 1.85. В этот раз Андорре так не повезёт, потому что Томас Тухель собрал обновлённый состав.

Экспресс на квалификацию ЧМ-2026 6 сентября 2025 года

Ставка 1: победа Португалии над Арменией + тотал больше 3.5 мяча за 2.25.

победа Португалии над Арменией + тотал больше 3.5 мяча за 2.25. Ставка 2: ничья в матче Ирландия — Венгрия за 3.10.

ничья в матче Ирландия — Венгрия за 3.10. Ставка 3: Англия забьёт минимум пять мячей Андорре за 1.85.

Общий коэффициент: 2.25 х 3.10 х 1.85 = 12.9.